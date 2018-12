Mike Amigorena reveló que un hombre lo "tocó en el subte"

En medio de la ola de denuncias de abuso que realizan mujeres, el actor Mike Amigorena contó un episodio que vivió cuando fue manoseado por un hombre en el subte de Buenos Aires.

"Hace un tiempo un hombre me tocó en el subte y no pude hacer nada, me quedé paralizado", contó el actor en el programa "Debo Decir" que conduce Luis Novaresio por América.

"Hace un mes y medio había mucha gente en el vagón, y siempre me quedo cerca de la puerta. Había un morocho así, que estaba por salir y me hizo así en la cola", amplió.

"No sabés la sensación... El tipo salió del vagón y me quedé mirándolo antes de que subiera las escaleras. No me quedó otra que insultarlo. Pero no pude hacer nada. Podría haber gritado ahí, pero no tiene sentido. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a pegar? Fijate lo que hace la cabeza. Yo me decía: "'Imaginate que a una mujer le debe pasar eso cada cinco minutos'", añadió.