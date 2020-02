Messi y Antonela, invitados de lujo de "No te va a gustar"

Como un chico más, Lionel Messi asistió al recital de "No te va gustar" en la Sala Apolo de Barcelona. El rosarino se acercó junto a sus esposa Antonela Roccuzzo a disfrutar del show de una de sus bandas favoritas.

El mismo goleador que este sábado jugará para el Barcelona FC y en contra del Getafe, se hizo una escapada el martes por la noche para conectar con otra de sus grandes pasiones, la música. También estuvieron Luis Suárez y su mujer, Sofía Balbi.

El matrimonio argentino y el uruguayo arengaron por igual a la banda de Montevideo que se fue de gira por España hasta hasta el 17 de febrero (en Madrid, donde también agotaron), y luego tienen fechas en Argentina hasta el 2 de mayo inclusive (en Tucumán). En realidad, el grupo también tiene un poquito de cada bandera, ya que Emiliano Brancciari, su líder fundador y cantante, nació en Argentina, pero creció en Uruguay. De un lado del charco o del otro, en Europa todos se sintieron rioplatenses.

Messi -Suarez02.jpg

“Para mí el reggae es algo especial, lo empecé a escuchar gracias a Antonela. Y me gusta porque me recuerda al principio. A ella”, le decía Lionel Messi a Sebastián “El Pollo” Vignolo en una entrevista para Fox Sports, sin ponerse colorado. El futbolista, que vive desde hace años en la capital catalana, siempre se sintió muy cerca de la música en castellano y de la música argentina y uruguaya. Es fanático declarado de Dread Mar I (quién fue invitado especialmente al estreno del Messi 10 del Cirque du Soleil) y de Los Cafres.

Pero no solo de reggae vive el 10, también le gusta Bruno Mars (aunque reconoció que ese es terreno de Antonella) y Abel Pintos, cantante que formó parte de la celebración más importante de su vida. “Es un fenómeno. Estuvo en mi casamiento. Un regalo espectacular, el día del casamiento, que le pude a hacer a Antonella y me pude hacer a mí también. Fue un buen momento”, recordó sobre la actuación exclusiva del músico de Bahía Blanca en la mega fiesta que se llevó a cabo en el City Center de Rosario, el 30 de junio de 2017.

Embed

No es un gran habitué de la noche catalana, pero este martes, Leo y compañía decidieron que no podían perderse el show No Te Va Gustar. Los uruguayos tenían todo vendido para el 11 y también para este miércoles 12 y el balcón VIP también tenía dueño. Latinos instalados en Barcelona o de vacaciones y catalanes que ya se hicieron fanáticos del rock latino, no salían de su asombro cuando vieron que se asomaba el ídolo de multitudes. Entre risas y arengas, los dos astros del FC Barcelona se coparon con la lista de “Otras canciones”, un set con versiones diferentes de los temas de siempre, con un toque más acústico y una puesta en escena diferente a lo habitual.

Messi -Suarez03.jpg

NTVG se ha convertido en una banda madura, aunque coquetean con el reggae que tanto le gusta a Leo, han ido incorporando otros colores a su música. “La crisis de los 40 desde adentro no se ve tan clara. El viejazo se ve desde afuera. No somos ajenos a lo que nos ocurre, a la edad que tenemos, entonces obviamente no hay forma de escaparle a la edad que uno tiene a la hora de hacer las canciones”, decía Brancciari en 2017, entrevistado por Leo Ros para Soy Rock , en 2017, por el lanzamiento del disruptivo álbum Suenan las alarmas. Hoy, el músico tiene poco más de cuarenta y se ha metido a España en el bolsillo.

“Dos 10, dos 9. Los demás 4. Gracias por venir. Cracks.”, posteó el líder de No Te Va Gustar en su cuenta personal de Instagram, como epígrafe de una foto con toda la banda junto a unos sonrientes Messi y Suárez. Después del show, en camarines, músicos y futbolistas intercambiaron carcajadas y buena onda. En los comentarios de la foto, los fans se despacharon con felicitaciones por montón y también alguna broma: “La humildad de NTVG, accedieron a sacarse una foto con esos chicos que juegan al fútbol”.