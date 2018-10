Meneses se quebró y contó lo que sucedió con Gianola

La actriz Fernanda Meneses habló sobre la denuncia de acoso que lanzó esta semana que involucra a Fabián Gianola, durante un programa en el que trabajaron juntos en 2015.

"Lo conozco hace 20 años, éramos amigos y me dolió que termine todo así. Él fue un mal compañero y me dejó sin trabajo. Él es un ser detestable, es una mala persona. Nunca se va a enfrentar conmigo porque es un c...", contó en "Intrusos" en América.

Y detalló: "En medio del ensayo, me puso la mano abajo de la pollera y me tocó las partes íntimas, delante del director y las maquilladoras. Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Fue una tortura ese día para mí. En el momento en que Fabián me tocó, sonrió y me dijo que estaba más flaca".

Los técnicos fueron testigos de la escena. Y Meneses —siempre según su relato— debió contener a su novio para que no se origine una pelea allí mismo. "Terminamos de grabar y Fabián me pegó una palmada en la cola, con sonido. Fue tan fuerte el golpe que me tiró para adelante. Me fui llorando a mi casa y las maquilladoras me dijeron que era siempre así, que ya lo sabían. Pero nadie hizo nada y todos lo vieron".

"Él me dijo 'no sé lo que me pasó' y me pidió disculpas y me dijo que no iba a volver a suceder. Las maquilladoras ya sabían cómo era él. Y yo sé que Fabián es de lo peor, no conozco nadie más infiel que él", señaló.

Por otro lado, aclaró por qué no hizo la denuncia policial y contó una terrible situación que vivió con una de sus parejas: "No hice la denuncia porque no creo en la Justicia de este país. El papá de mi hijo me golpeó deliberadamente y yo cuando lo denuncié y en la comisaría de la mujer, cuando entré hecha moco, y él entró después las chicas de policía me dijeron 'hasta que no se demuestre lo contrario'. Yo fui a la comisaría pensando que me iban a proteger y no fue así con el caso de mi exmarido, no me olvido más de los golpes que me daba. Fui con 30 hematomas en la cabeza y con el ojo lleno de sangre y nadie hizo nada".