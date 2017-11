"Me gustaría ingresar a alguno de los medios que están mal"

El director del Grupo América, Daniel Vila, sostuvo esta noche que le encantaría "ingresar a algunos de los medios que están mal", porque "vivimos de eso y nos interesa crecer", al tiempo que recalcó que "la ley de medios generó un enorme daño". Destacó que el canal América estuvo "tres años sin recibir pauta" del gobierno nacional y que "para tener independencia editorial" es necesario tener "independencia económica".

El empresario se refirió así en una extensa entrevista que efectuó esta noche en el programa "Intratables", que se emite por ese canal, en la que también calificó como "aprobado" a la gestión del gobierno de Mauricio Macri y que a la hora de ponerle un puntaje dijo que "es de seis o siete".

►Las presiones y pedidos desde el poder de turno: "Nosotros hacemos medios en 17 provincias, nos toca lidiar con gobiernos de distintos signos políticos, y siempre hay fricciones, pedidos y a veces exigencias. Y las respuestas siempre tienen que ser las mismas, defender a los que trabajan en la empresa, más allá de las presiones y de las pautas, porque esa es la esencia de hacer periodismo".

►Las presiones con la pauta oficial: "Muchas veces desde medios competidores han criticado a nuestro medio por la pauta, y este canal se pasó tres años sin pauta. Desde el 2009 al 2011/2012 tuvimos cero pauta, y el canal subsistió, siguió pagando sueldos, siguió cumpliendo con sus obligaciones. Y de hecho cuando termina este festival de la pauta en 2015 el canal siguió viviendo perfectamente. ¡Obvio! que a todos los medios nos encanta recibir la pauta, porque además es obligación del gobierno publicar los actos de gobierno. Si uno no tiene independencia económica, no puede tener independencia editorial y si no tiene independencia editorial no puede hacer periodismo. Lo primero que hay que buscar es que el medio sea rentable, porque es lo primero que te permite ser independiente".

►Relación con Cristina y con Macri: "Con Cristina mientras fue presidenta la vi 2 ó 3 veces en mi vida, siempre por cuestiones vinculadas a la industria. Con Macri tengo una relación anterior a que sea presidente, no somos amigos, y tenemos momentos de coincidencias y otros de discrepancias. Tampoco es que estoy todos los días metidos en la Casa de Gobierno, de hecho desde que es presidente lo debo haber visto 5 ó 6 veces. Es como tiene que ser, a veces estamos más cerca y otras más lejos, de acuerdo a los momentos y a los temas que se traten. El momento de estar en la presidencia es un momento de discrepancia".

►El resultado de Massa en las elecciones: "Pensé que le iba a ir peor, pensé que iba a sacar un dígito, por la división que hay en el país, en esa división es muy difícil encontrar un lugar cuando no se está ni de un lado ni del otro, pese a que pienso que Sergio (Massa) es uno de los tipos más brillantes de la política argentina".

►Felipe Sola dijo que la gran mayoría de los medios están alineados al gobierno y que hay falta de pluralidad. "Si lo dice él, lo pensara, yo no pienso eso, si hay un lugar donde se hace periodismo es acá, a veces critico, a veces aplaudiendo, pero las cosas que están bien hay que apoyarlas, y las que están mal, criticarlas. Esa es la tarea que tenemos que cumplir los medios".

►¿Esperaba ese final entre Marcelo Tinelli y Cristóbal López?: "En ese momento era difícil predecir un final como este, pero viendo de donde venía Cristóbal López era difícil que le fuera bien, porque este es un negocio que tiene tiempo, en el que hay que aprender, quererlo, dedicarse. No basta con poner un cheque y llevarte un canal o una FM, en esto hay que construir, y pongo como ejemplo a Daniel Hadad, a quien le dieron dos tapitas de Coca Cola y armó Radio 10, el canal C5N, dos FM, porque es un tipo que sabe, que quiere lo que hace. Al asociarse con alguien como Cristóbal López, y esto no es bueno ni malo, que no conoce de medios y que solo tenía una gran billetera, es muy difícil que te vaya bien".

►¿Fue presionando Cristóbal lópez para comprar medios?: "Yo creo que fue al revés, yo pienso que fue presionado Daniel Hadad para vender sus medios.

►Qué va a pasar con los medios que se crearon con las pautas oficiales: "Hay medios que dependían de la pauta y ya no están, desaparecieron. Hay medios que están en vías de extinción, justamente por esto, otros que se van a reconvertir y otros que están saludables. Los que están complicados? ojalá que se salven y espero que haya empresarios de medios interesados en salvarlos. Si me preguntas a mí si yo estoy interesado, sí. Me encantaría tener la posibilidad de entrar a algunos de esos medios, ¿porqué? porque nosotros vivimos de esto, y nos interesa crecer, invertir, pero queremos hacerlo genuinamente".

2017-11-09-vila2.jpg



►La persecución y las diferencias con el kirchnerismo: "Tuvimos dos etapas, una de mucho conflicto, y en esto más con Nestor Kirchner, que era una persona que cuando alguien se le plantaba enfrente era un enemigo temible, pero también te respetaba. Y a partir de ese enfrentamiento yo sentí que él empezó a respetar a estos medios y se acabaron las presiones".

►¿Qué hubiese pasado si ganaba (Daniel) Scioli las elecciones presidenciales?: "Hay que ubicarse en la personalidad que tiene Scioli, que es un tipo contemporizador, no tiene un espíritu de combate como podía tener Néstor y Cristina, él hubiese buscado un acercamiento con los medios, no tanto conflicto. Lo que no implica que no hubiese seguido la militancia en los medios. Pero hubiera sido más componedor".

►La reunión con Cristina antes de las elecciones: "Me llamó y me invitó a tomar un café, y vi una mujer que tenía preguntas, que quería escuchar respuestas, que le interesaba que visión podía tener yo, con algún grado de reflexión también, y entendiendo que era muy importante que la oposición se uniera. Y tal vez sin encontrar el camino para que se uniera y entiendo que era una materia pendiente que tenía el peronismo".

►El motivo de la reunión: "Coordinar su visita al canal, pero después no se dio. Ella pidió primero ir a Animales Sueltos, de Alejandro Fantino, y en la semana antes del cierre a «Polémica en el Bar». Y después me llamó y me dijo que habían decidido esperar".

►¿Como la vio?: "Particularmente no me gusta el estilo de comunicación, no me gustaba cuando hacía sus discursos, me parecía sobreactuado, tampoco en las entrevistas".

►¿Cristina ya fue?: "Va a ser senadora, todavía no fue. Hay que ver qué es lo que hace y qué es lo que hace el peronismo. Y también le dije que en la medida que su figura estuviera tan presente iba a ser muy difícil que el peronismo se juntara".

► ¿Lo contrataría a Marcelo Tinelli?: "Por supuesto, pero no creo que tengamos la caja para contratarlo".

►El gobierno y la concentración: "No hay presiones del gobierno, no llaman para pedir nada, pero tengo otras críticas. Yo critico el modelo de telecomunicaciones del gobierno, creo que concentra demasiado, va a llevar a que existan tres o cuatro jugadores y el resto vamos a ir desapareciendo. Este gobierno optó por un modelo de concentración, esto va a traer consecuencia negativas para los usuarios de teléfonos celulares o de internet, por ejemplo".

►La oposición: "Macri no tiene oposición, y eso es malo, muy malo. Siempre en democracia hacen falta balances y hoy está desbalanceado, pareciera que todos los funcionarios del PRO son altos, buenos mozos y de ojos celestes. Pero la culpa no es del gobierno sino que la culpa es nuestra, que somos un país adolescente y vamos de una punta a la otra constantemente".

►Las pautas oficiales: "El gobierno tiene una apuesta grande en las plataformas digitales. Ellos creen en eso, apuestan a eso pero no dejan de lado los medios tradicionales".

►La calificación de la gestión macrista: "En general, haciendo un promedio, después de dos años de gestión este gobierno está aprobado. Le pongo un seis o un siete".

►Las fuentes laborales en problemas: "Hay muchos empresarios de medios que han vendido y se han ido del país, hemos quedado poquísimos. Yo he decidido quedarme. Incluso, si se da la circunstancia de sumar otros medios al grupo y mantener fuentes de trabajo, vamos a hacerlo".

►La dirigencia del fútbol argentino: "En AFA cambiaron las autoridades y nada más, y en este diseño de fútbol que han hecho hay dos monstruos y el resto son partenaires. En cuanto a la decisión de privatizar la televisación, yo estoy a favor. El fútbol es un gran negocio, ¿entonces por qué en Argentina tiene que estar subsidiado? Entiendo que se subsidien los medicamentos pero, ¿el fútbol? Va en contra de mis propios intereses, porque yo tengo que pagarlo para ponerlo en mi grilla, pero es lo más justo".