"Â¡Me difamaron!", sostuvo Ernestina Pais que dio su versiÃ³n sobre el choque

Pasadas las 2 de la mañana y después de haber chocado su camioneta Chevrolet Tracker contra un auto estacionado, en Olivos, Ernestina Pais caminaba hacia su casa. El siniestro había sido a unos 500 metros del lugar del accidente, cuando fue interceptada por un móvil del Comando de Patrulla Municipal de Vicente López. "Hice quilombo, hice quilombo", fue lo primero que dijo la conductora de TV cuando una mujer policía le preguntó que había pasado. La conversación, según algunas versiones, quedó grabada en el móvil de la patrulla policial.

Y se negó a realizarse el test de alcoholemia. Y desde ahí se tejieron innumerables conjeturas sobre cómo se encontraba y también se habló de un intento de fuga. Sin embargo por la tarde la conductora rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

“Anoche hubo una muestra de fotografía a la que asistí -contó Ernestina, en un móvil con Intrusos-. Esto pasó a las 2 de la mañana, pero la discusión con los (agentes) de tránsito duró tanto tiempo que en el acta que tengo yo, que no es la que tienen ustedes, dice 2 de la mañana y no habla ni de alcohol, ni de fuga". Pais se refiere a un acta policial que circuló, donde se informaba que, tras el choque, ella se encontraba “en aparente estado de ebriedad”. En cambio, la versión de la conductora es muy distinta: "El acta que está circulando se hizo sin mi presencia”. "¡Me difamaron!"

Luego, relató cómo sucedieron las cosas: “Salgo de este lugar (la muestra de fotografía), salgo por Libertador, y voy del centro a mi casa (en La Lucila). Doblo por una diagonal que se llama Espora. Cuando lo hago, me topo con un auto que tapaba la dársena; como yo venía a una velocidad baja, porque soy prudente, lo veo, y maniobro de manera prudente, porque si yo hacía una maniobra brusca volcaba el auto. No me esperaba que el auto estuviera ahí, obviamente, y lo toqué con mi rueda delantera a su rueda trasera”.

ERNESTINA.jpg

"Fue choque tonto", aseguró Pais, por el cual “los guardabarros quedaron enganchados”. Por esa circunstancia quiso buscar “testigos”. Y ahí, desciende del auto: “(Voy) caminado para ir a la Comisaría de la Mujer. Y llegan los agentes de tránsito. Yo, pensando que me iban a dar una mano; pasó todo lo contrario, Cuando les explico lo que estaba haciendo me dicen que me iban a llevar a la comisaría porque me iba a dar la fuga. ¿Cómo me iba a dar a la fuga caminando? Lo que quería hacer era sacarle fotos, con un testigo”.

>> Leer más: Ernestina Pais chocó y no se quiso hacer el test de alcoholemia

Pero entonces, ¿por qué se niega al control de alcoholemia? “Les digo que no, que no fue mi culpa, que el problema fue el auto que estaba mal estacionado”, explicó. “Yo era una mujer sola, a las 2 de la mañana, con cinco agentes de tránsito. Estaba muerta de miedo y me negaron ayuda. Fue un choque donde no hubo heridos, no pasó nada”. Además, advirtió: “Nunca uso mi persona publica para conseguir ventajas. O sea, me quejo, pero nunca utilicé mi nombre. Me considero absolutamente inocente”.