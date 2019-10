Maxi López está dispuesto a "perdonar" a Mauro Icardi

Pasó la tormenta, hace tiempo. Sin embargo, las secuelas aún duelen. Nadie lo dice, pero es así, sino por qué se levantó tanta polvareda con la llegada de Mauro Icardi al PSC. Se habló de un complot para postergar al futbolista, liderado por Lionel Messi, amigo entrañable de Maxi López desde los tiempos en los que compartieron los vestuarios del Barcelona.

Y todo por el amor de una mujer, Wanda Nara. ¿Las heridas cicatrizarán algún día? Al menos por el lado del exRiver parece que ya lo hicieron. Lo que fue un gran escándalo, pero más que nada, un profundo dolor -porque Icard era su amigo-, ya pasó. Lo dijo él mismo ayer en el ciclo radial "El que abandona no tiene premio", FM Club Octubre.

Tanto es así que López estaría dispuesto a perdonar a Icardi. “Elegí ser feliz. Y es una elección de vida. Las cosas te pueden salir bien o mal… En aquel momento fracasé en mi vida como pareja. Pero después me queda toda la vida para ser padre y para mis hijos", indicó el futbolista padre de tres chicos con Wanda Valentino, Constantino y Benedicto, que viven con Mauro .

"Fue una situación y ya está. Se sigue adelante y yo elegí vivir de esta manera: con energía y buena onda. Me parecer que es la mejor manera. Problemas tienen todos y hay complicaciones en todas las vidas. Pero después tu vida se desarrolla en base a cómo te la tomás”, agregó el delantero del FC Crotone, que militar en la Serie B de Italia .

Y al ser consultado si estaría dispuesto a perdonar a Icardi, López respondió: “Sí, yo no tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese: lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada”.