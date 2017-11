María Luque ganó el Premio Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas

Organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, el Ayuntamiento de Madrid y la Editorial Sexto Piso, el premio está dotado con 6.000 euros (7.050 dólares) y la publicación de la obra por la editorial Sexto Piso tanto en España como en Latinoamérica.

"Casa transparente" expresa "a la perfección" cómo la ciudadanía vive y sueña la ciudad, cómo se proyecta en ella y cómo la percibe, todo un conjunto de características que hacen que sus páginas traslade al lector por distintas ciudades de Iberoamérica a través de dibujos con gran colorido, sostuvo la editorial.

Luque, nacida en Rosario, vive en la actualidad en Buenos Aires y desde 2005 exhibe sus trabajos en galerías y museos argentinos, así como de Chile, Perú, México y España.

En 2011 creó el proyecto "Merienda dibujo", una serie de encuentros con artistas, y es cofundadora del Festival Furioso de Dibujo de Rosario. Además, Luque participó en la publicación "Informe, historieta argentina del siglo XXI", de la Editorial Municipal de Rosario, y es autora de "La mano del pintor", una novela gráfica sobre el pintor Cándido López, consignó la agencia EFE.

Según declaró a Sexto Piso, desde hace unos años, su segundo trabajo es "cuidar de casas de amigos cuando se van de viaje", pagar sus impuestos, regar sus plantas y pasear a sus perros. Unas circunstancias que centran la temática de "Casa transparente".

"Todo el tiempo soy una vecina nueva, en algunas casas no llego a averiguar cuál es la mejor verdulería del barrio y en otras me quedo varios meses y hasta aprendo el nombre de las calles. Cuando no puedo dormir me imagino que el ruido de los autos es el mar. Me aguanto la respiración y llego nadando a una casa transparente en la que me dejan pagar el alquiler con dibujos", añadió la artista.

Durante la presentación del premio el pasado mes de junio en la Feria el Libro de Madrid, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Paulo Speller, señaló que con este galardón se quiere "poner de relieve" el portugués y el español -los dos idiomas en los que se podían entregar los trabajos- para "estimular la lectura".

El galardón pretende asimismo "generar espacios" que promuevan los principios de la Carta Cultural Iberoamericana, adoptada en la XVI Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno de Montevideo de 2006; y de la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, adoptada por la Unesco en 2005.

