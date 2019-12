Los rumores de romance entre la exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal y el periodista Enrique Sacco, viudo de Débora Pérez Volpin, se reavivaron este domingo ya que fueron fotografiados a la salida de un restaurante en el barrio porteño de San Telmo.

María Eugenia Vidal se separó de Ramiro Tagliaferro, intendente de Morón, en marzo de 2016 luego de un matrimonio de 18 años y tres hijos en común. Mientras que Enrique Sacco quedó viudo de la periodista Débora Pérez Volpin en febrero de 2018, tras una intervención quirúrgica "imprudente y negligente" del endoscopista.

Ambos fueron encontrados en lo que parece fue su primera salida social. Eligieron comer en La Brigada, una reconocida parrilla ubicada en Estados Unidos, entre Bolívar y Defensa. Los acompañaban la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, y su marido, Federico Salvai, quien fue jefe de Gabinete de Vidal. La comida pensaba ser íntima, exenta de flashes, hasta que apareció Luciano Pereyra en el restaurante. El cantante atrajo fanáticos y cámaras. Y allí, a las 22:30, el fotógrafo Ernesto Pagés de la revista Caras los descubrió juntos.

Se conocieron la noche del sábado 3 de agosto en la mesa del programa "La noche de Mirtha". Vidal, por entonces gobernadora, se sentó a su derecha. Sacco, enfrente, a la izquierda de la conductora. Según informaron fuentes cercanas a la exfuncionaria, ese día entablaron el primer contacto en el que acordaron reencontrarse después de las elecciones. Compartieron cenas y de a poco la relación empezó a convertirse en murmullo periodístico.

caras.jpg

Ella, en una entrevista a Alejandro Fantino en la Base Aérea de Morón, reconoció que había tenido algunas citas durante sus años de gestión. “Lo he hecho mucho en casa de amigos, con gente que nos cuida para no exponernos. En mi caso particular, lo que siempre me preocupó si voy a estar con alguien es que mis hijos no se enteren por una foto o por un medio. Quiero ser yo quien se los diga. Cuido esas cosas”, había contado en aquella oportunidad.

“Me taladraron el teléfono. Fui contundente: estoy solo. Aún no es mi tiempo. Hoy tengo otras prioridades”, fue la tajante respuesta de Sacco ante las consultas de los periodistas por el supuesto romance. Ambos eligieron negarlo porque creyeron que había personas importantes del entorno íntimo que debían saberlo primero y por boca de ellos, no a través de los medios: sus hijos, quienes se enteraron antes de que la relación tomara estado público.