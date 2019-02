La modelo y conductora Natacha Jaitt (fue hallada hoy muerta y desnuda sobre una cama en una vivienda de la localidad bonaerense de Benavídez, y los investigadores aguardan los resultados de la autopsia para establecer los motivos del fallecimiento.

Con cámaras de seguridad, testimonios, pesquisas y los resultados de la autopsia que comienza a las 11, los investigadores reconstruirán las últimas horas de Natacha.

Anoche en Twitter ella avisó que iba a una reunión con un retuit de hace tres días. "Ya vengo tengo una reunión laboral... *se pone el porta ligas *", publicó.

novoy.jpg



El sábado 31 de marzo de 2018, la mediática se presentó en la mesa de Mirtha Legrand y, en medio de un escándalo de prostitución de menores, intentó involucrar a varios famosos.

El 5 de abril, cinco días después, en medio de su apogeo mediática por sus resonantes declaraciones, publicaba en Twitter: "AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit".

Por ahora, la principal hipótesis de la muerte se relaciona con la ingesta de drogas y alcohol.