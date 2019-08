Los tuits rabiosos de Alex Caniggia que despotrica contra todos

Alexander, uno de los tres hijos de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, se manifestó en Twitter con un fuerte mensaje para su padre ni bien terminó la entrevista en el ciclo de Telefe. "Mi padre es un HDP lacra humana. Para mí no existe. Amo a mi madre, quien me enseñó a respetar a las mujeres", escribió el joven.

Pero este lunes cuando el tema siguió en boca de todos y en los medios de comunicación, Alexander continuó con su catarsis a través de Twitter. En esta ocasión, fue a la carga contra Fernando Burlando, el abogado del Pájaro.

"Burlando tratando de loca a mi madre y como siempre desestimando a la víctima por ser mujer", escribió, furioso. Y confesó: "Yo sé lo que viví. Y nadie más lo sabe. Mamá, siempre contigo".

Ante las críticas que generaron los tuits entre sus seguidores, Alex escribió: "Por si piensan que mi padre me mantiene… Las pelotas grandes que tengo me mantienen. Desde los 19 que vine a la Argentina, al Bailando, me mantengo solo. Tengo mi propio programa, en el que ya hice 3 temporadas, y me va muy bien".

Claudio Caniggia también vertió su postura desde las redes sociales. Aunque ayer fue más duro, cuando pidió que le realicen una "pericia psiquiátrica" a su mujer, Mariana Nannis, hoy, el ex futbolista intentó bajar el nivel de confrontación, a pedido expreso de su abogado: "Este es un momento doloroso para mí y mis hijos y quiero suponer que para su madre tampoco deber ser grato esta clase de exposición y vergüenza que ella promueve".

Y agregó: "Me duele el alma que un gran amor termine en este show grotesco del que no pienso formar parte (…) Quizá por eso creo necesario que a través de ayuda profesional se trate de establecer qué le ha pasado, en qué curva emocional acaso haya perdido la estabilidad psíquica que hace que se comporte de esta manera tan dolorosa para sus hijos y para mí".

Durante una hora, el domingo a la noche, Nannis despotricó contra el exfutbolista en el living de Susana: "Varias veces fue violento conmigo. Hace tres años que tiene un socio, que es como un representante: con él empezó toda la hecatombe. Se lo empezó a llevar de viaje solo, a mí no me llevaba a ningún lado. Me tenía como si fuese nada, como un mueble de la casa. No le importaba nada y se iba de viaje solo porque decía que lo iba a molestar. Pasé a ser una molestia. Claro, si tenés un socio y amigo que se va de joda todo el día con vos es normal que le moleste la mujer, porque la mujer no toma drogas, no toma alcohol, no sale de noche y respeta. A un enfermo le gustan las putas drogadictas", aseguró.

