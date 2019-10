Los pilotos rechazaron otra conciliación y ratificaron el paro del fin de semana

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (Uala) ratificaron esta tarde el paro de 48 horas del sábado y domingo próximos en Aerolíneas Argentinas y Austral, luego del fracaso de la audiencia convocada por el Ministerio de Producción y Trabajo, confirmaron las fuentes sindicales.

Los dos gremios, en conflicto por reclamos paritarios salariales, rechazaron también “la nueva conciliación obligatoria” que impuso Trabajo por otros 15 días hábiles y explicaron que “no podía ser de otra manera, desde que la medida ya había sido dictada en marzo”.

Apla y Uala, que conducen Pablo Biró y Cristian Erhardt, sostuvieron en un comunicado al término de la reunión con Aerolíneas Argentinas, que a once meses de expirada “la paritaria 2018-19 y, mientras la inflación deteriora los ingresos a diario, aún no hay propuesta de mejora”.

"Luego de once meses, los directivos de Aerolíneas Argentinas-Austral continúan sin presentar una propuesta de recomposición salarial. La APLA rechaza la intransigencia de la empresa y del gobierno nacional, que pretenden empujar a los gremios a un conflicto colectivo que no buscan ni quieren, aunque no rehuyen, por lo que ratifican que irán constitucionalmente a la huelga desde la 0 del sábado hasta las 24 del domingo”, indicó.

Biró aclaró que “se agotaron todas las instancias administrativas conciliatorias, por lo que no es aplicable otra vez ese instrumento, ya implementado en marzo último”, y enfatizó que “es inaceptable que en lugar de trabajar en soluciones las autoridades de la empresa y del gobierno procuren transformar una negociación salarial en una cuestión política”.

“Pero la compañía insistió hoy, luego de casi nueve horas de reunión, en no presentar ninguna propuesta de mejora. Los sindicatos de ninguna manera permitirán que se los haga partícipes del ataque del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y del secretario de Energía Gustavo Lopetegui -autor intelectual de la política aerocomercial- a Aerolíneas Argentinas y Austral. Tampoco desistirán de sus reclamos ni permitirán que sean los trabajadores quienes paguen por la devaluación y la inflación”, puntualizó Biró.

El sindicalista sostuvo que las entidades aeronáuticas demostraron otra vez hoy su plena voluntad para avanzar en las negociaciones para acordar la paritaria del período, pero “la falta de compromiso patronal con una solución hizo imposible superar el conflicto”.

Los pilotos de la APLA y de la UALA (Aerolíneas y Austral, respectivamente), continuarán las negociaciones de manera “privada” mañana en la sede de la compañía, en tanto los otros dos gremios que se sumaron al conflicto por idénticos reclamos (UPSA y APTA de Rubén Fernández y Ricardo Cirielli) fueron convocados a negociar el lunes próximo.

La UPSA y la APTA también dialogarán de forma “privada” con las autoridades empresarias, por lo que el paro general de 24 horas que habían convocado anoche para el lunes fue postergado a la espera del resultado de las negociaciones de ese día.