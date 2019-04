Les faenaron los caballos de la familia para comer la carne

Una familia mendocina vivió esta mañana una situación desgarradora. Al levantarse descubrió que, mientras dormían, sus cuatro caballos habían sido descuartizados. No solo eso, los cuatreros, que trabajaron al amparo de las sombras en el fondo de la finca, se llevaron la carne, se sospecha que para consumo y venta.

Uno de los animales faenados se llamaba Moro y tenía 30 años. "Me lo regaló mi abuelo, era mi mascota, mi compañero. Estoy muy dolido", contó sin poder ocultar su dolor Leonardo González, el propietario de los caballos.

Leonardo se encontraba en San Luis, pero dejó encargado a sus hermanos que temprano en la mañana fueran hasta el corral y atendieran a los caballos. Los jóvenes así lo hicieron, pero al levantarse se llevaron una gran sorpresa al notar que los cuatro animales no estaban en su recinto.

"Moro era mi mascota, todavía no caigo. No lo puedo creer", insistió el dueño de la finca. "Esto no había pasado nunca en la zona, no es algo común", agregó.

Además de Moro, los cuatreros mataron a Zaino, un caballo joven que la familia compró cuando 5 años atrás. Los otros dos animales eran de los propietarios de la finca.