"Le recomendé a Darthés que se vaya del país", reveló Burlando

Esta mañana Juan Darthés partió desde Rosario con destino hacia Brasil en un vuelo de Latam desde el aeropuerto Islas Malvinas. El abogado Fernando Burlando, contó que fue él quién le recomendó que se fuera del país tras la denuncia por violación que Thelma Fardín radicó en Nicaragua.

"No soy su representante legal en la causa vinculada a Thelma (Fardín). Tengo otras causas en las que sí", explicó el letrado en "Nosotros a la mañana" y dijo que hay límites legales que impiden que él sea su abogado en Managua.

Burlando recomendó a Darthes

"Es en otro país, es en Managua yo soy abogado y no puedo trabajar en todos los países que quiero, no podría trabajar allá, estoy limitado. Si pudiese trabajar, lo analizaría, pero para qué lo voy a analizar si no puedo", agregó.

darthes01.jpg Darthés fue fotografiado esta mañana en el hall del aeropuerto de Rosario. Gentileza @BDAprograma



Además, dijo que fue él quien le asesoró que se fuera: "Cuando esto empezó le dije, esto va a ser un infierno para vos. 'Andate de Argentina'. Que él haya nacido en Brasil, sea residente argentino y que aproveche la legislación brasileña para hacer valer más sus derechos, está bien".





"Fui el primero que le dije que tenía que irse. Allá está mejor su situación, ¿qué iba a hacer acá? en Brasil esta en mejor situación, ¿qué iba a hacer acá? No puede ir al supermercado, no puede trabajar, no tiene vida", agregó al respecto.

El actor viajó a primera hora desde Rosario rumbo a San Pablo y fue fotografiado en el hall y zona de embarque por varios pasajeros que estaban en el aeropuerto.

Hace poco más de una semana la ex Patito Feo Thelma Fardín, acompañada por el colectivo Actrices Argentinas denunció en una conferencia de prensa en la que contó que había denunciado en Nicaragua al actor por violación durante una gira en el 2009.