Le dijo a una enfermera que era parecida a su hija, y ella supo que era su hermana perdida

Un anciano del interior de San Pablo, en Brasil, le dijo a una enfermera que era muy parecida a su hija. La mujer, luego de hacerle al hombre algunas preguntas, no lo dudó: "Es mi hermana", le dijo. Y finalmente comprobó que tenía razón.

Luciana Sestari hoy tiene 36 años y vive en el municipio Lorena. Cuando nació, en la localidad Cachoeira Paulista, su familia biológica tenía grandes dificultades económicas y otra hija para mantener. Al cumplir ocho meses, fue entregada a unos vecinos.

"El vecino no lo pensó dos veces y me aceptó como su hija. Mi madre de corazón, Reni, y su esposo, Jandir, me cuidaron con el mayor afecto. Se convirtieron en mi familia, junto a sus dos hijos", cuenta hoy Luciana.

Pasaron los años y Luciana entró en contacto con su madre biológica, pero jamás le preguntó por su hermana "para evitar tocar un tema que pudiera lastimarla".

En 2007 tomó un curso de técnico de enfermería y realizó una pasantía en un hospital de la región, en el área de clínica médica y quirúrgica, donde atendía a personas que iban a operar o que se recuperaban de una cirugía. "Una vez, llegó un hombre mayor que había tenido un accidente de auto muy grave. Tenía roto el fémur y tenían que reconstruirlo", recordó. Ese día cambió su vida.

El hombre le dijo: "Te parecés mucho a mi hija menor". Luciana aseguró que no le dio importancia, pero lo repitió varias veces, día tras día. Ella entonces le preguntó por su hija, y él narró que su madre biológica no podía criarla y le entregó a la niña. Luciana no tuvo dudas: "Incluso sin ver a su hija, dije «ella es mi hermana».

Finalmente Luciana y Lucilene se encontraron. "Me vi en ella cuando la miré. Tenemos características muy similares: la forma de hablar, la sonrisa y los mismos gustos. Nos abrazamos. Fue muy emocionante", contó.