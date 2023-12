Lavezzi fue dado de alta tras sufrir heridas en un confuso episodio en una fiesta privada en Uruguay

El ex futbolista rosarino Ezequiel Lavezzi, de 38 años, fue dado de alta este miércoles en Punta del Este tras sufrir la fractura de la clavícula en un confuso episodio y en las próximas horas viajará rumbo a la Argentina, de acuerdo a lo que informan los medios uruguayos.

Si bien no están claros los detalles de lo que sucedió, la hipótesis inicial fue que el ex jugador había sido apuñalado en una discusión familiar por un asunto de "dinero". Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior indicaron que Lavezzi no fue apuñalado, sino que se quebró el omóplato al caer mientras un familiar intentaba quitarle un cuchillo que tenía en sus manos.