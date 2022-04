Las imágenes ganadoras del Worl Press Photo 2022

foto world press02.jpeg

Imagen ganadora del premio World Press Photo Of The Year de Amber Bracken para The New York Times, titulada Kamloops Residential School, muestra vestidos rojos colgados en cruces a lo largo de una carretera para conmemorar a los niños que murieron en la Kamloops Indian Residential School , una institución creada para asimilar a los niños indígenas, luego de la detección de hasta 215 tumbas sin marcar, Kamloops, Columbia Británica, 19 de junio de 2021. (Amber Bracken para The New York Times/World Press Photo vía AP)