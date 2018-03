Las claves del escándalo que involucra a Facebook

Facebook, la red social más popular del mundo, está en la mira de todos tras conocerse que una empresa británica llamada Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de más de 50 millones de usuarios en Estados Unidos, y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellos. Mientras se investiga si actuó en otros países, la noticia ya tiene repercusiones con la presión de distintos gobiernos para conocer el alcance y en Wall Street, con un desplome de las acciones de la firma dirigida por Mark Zuckerberg.

Los diarios The London Observer y The New York Times revelaron la trama gracias a los detalles provistos por Christopher Wylie, el autor de la herramienta utilizada para la recopilación y que declaró como arrepentido ante los medios que trabajó para la campaña de Donald Trump que le permitió ganar la elección en 2016.





Cómo recopilaban la información: Aleksandr Kogan, un profesor de psicología ruso-estadounidense de la Universidad de Cambridge, accedió con presuntos fines académicos a los perfiles de millones de usuarios que descargaron una aplicación para Facebook llamada "thisisyourdigitallife" y que ofrecía un servicio de predicción de la personalidad.

Pero esa app proporcionó más de 50 millones de perfiles a Cambridge Analytica, de ellos 30 millones tenían suficiente información como para explotarlos con fines políticos, a pesar de que solo unos 270.000 usuarios habían dado su consentimiento para que la aplicación accediera a su información personal.





Cómo reaccionó Facebook: la red social responsabilizó a Kogan por lo ocurrido: "Nos mintió y violó nuestras políticas de plataforma al pasar datos de una aplicación que utilizaba Facebook Login a Cambridge Analytica, una empresa que hace política, trabaja para el gobierno y en el sector militar en todo el mundo", sostuvo en un comunicado.

A su vez, la empresa eliminó en 2015 la aplicación y exigió a todos los implicados que destruyeran los datos recabados, algo que según el propio Facebook no ocurrió. Desde el viernes pasado, cuando se reveló la noticia, suspendió a Cambridge Analytica y las cuentas de esa red social y de Instagram (de la que también es dueña) de Wylie.

Por otro lado, el jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos, anunció que dejará su cargo por "desacuerdos internos" sobre cómo afrontar el escándalo en el primer coletazo interno, dijo el diario The New York Times.

Pero la palabra más esperada es la de Zuckerberg, que hasta ahora eligió el silencio como estrategia pese a la presión de las autoridades políticas para que brinde respuestas y declare ante las comisiones conformadas para estudiar el caso.

Entre los inversores en Cambridge Analytica están el exestratega jefe de Trump y exjefe de su campaña electoral en 2016, Steve Bannon, y un destacado donante republicano, Robert Mercer, ambos miembros del directorio de la firma.

La campaña electoral de Trump contrató a Cambridge Analytica en junio de 2016 y pagó más de 6 millones de dólares, según registros oficiales.

"Yo hice la herramienta de guerra psicológica de Bannon", declaró Wylie al involucrar a la exmano derecha del actual presidente de Estados Unidos:





El informe televisivo que menciona a la Argentina: el Canal 4 del Reino Unido divulgó imágenes tomadas con una cámara oculta en las que se observa al consejero delegado de Cambridge Analytica, Alexander Nix, sugerir las tácticas que la firma utiliza para desacreditar a políticos a través de la red.

En el video se puede escuchar a Nix decirle a un periodista encubierto que su empresa podía hacer "muchas" cosas para indagar en el pasado poco bueno de un político para desacreditarlo.

Entre esas tácticas mencionó mandar "chicas a su casa" para grabarlo en video. "Las jóvenes ucranianas son muy bonitas y eso funciona muy bien. Yo solo le estoy dando un ejemplo de lo que se puede hacer y lo que se ha hecho", afirmó Nix.

En ese informe el presentador asegura que en el marco de esas reuniones, tanto Cambridge Analytica como su empresa matriz Strategic Communications Laboratories afirmaron que "trabajaron en elecciones en todo el mundo, incluidas las de Nigeria, Kenia, República Checa, India y Argentina".





La reacción de los gobiernos y los mercados: el Parlamento Europeo, el gobierno británico y senadores estadounidenses reclamaron investigaciones sobre Facebook por el uso indebido de datos que podría derivar en una multa millonaria sobre la red social por violar las leyes de protección.

Pero las consecuencias económicas ya empezaron con un descenso de 6,69% en el valor de las acciones registrado ayer en Wall Street, en lo que es el descenso más grande en cinco años para la empresa.

Antonio Tajani (titular del Parlamento Europeo): "Las denuncias de uso indebido de los datos son una violación inaceptable de los derechos de privacidad de nuestros ciudadanos. Investigaremos a fondo, convocando a las plataformas digitales a brindar explicaciones".

Damian Collins (legislador británico a cargo de la Comisión de Medios): "Necesitamos escuchar a personas que puedan hablar sobre Facebook desde una posición de autoridad. Es hora de que Zuckerberg deje de esconderse detrás de su página de Facebook".

Amy Klobuchar y John Kennedy (senadores estadounidenses): "La falta de supervisión sobre cómo se almacenan los datos y cómo se venden los anuncios políticos plantea preocupaciones sobre la integridad de las elecciones estadounidenses, así como los derechos de privacidad".

El gobierno británico anunció que solicitará una orden judicial para registrar las computadoras de Cambridge Analytica por la falta de cooperación de la consultora en relación con la investigación.





El antecedente reciente sobre la presunta injerencia rusa: analistas vincularon este nuevo incidente con el escándalo sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, cuando el Kremlin habría utilizado la red social para distribuir información falsa y tendenciosa entre millones de votantes norteamericanos.

Según coinciden, es la propia plataforma la que —con fines publicitarios— brinda las herramientas para segmentar las audiencias en función de sus gustos (sociales, etarias, geográficas, políticas y hasta sexuales) y para amplificar los mensajes, funciones que luego son aprovechadas con fines políticos.