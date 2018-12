El movimiento de actrices argentinas denunció hoy públicamente, luego de hacerlo penalmente, al actor Juan Darthés, por violación contra la actriz Thelma Fardín, exPatito Feo.

El hecho, que sucedió durante una gira con esa tira en Nicaragua en 2009, fue radicado en ese país. La denuncia está acentada en la fiscalía de género de ese país.

"Fue muy difícil todo este camino, si hay algo que me pasó, me di cuenta que tenía un rol fundamental y lo que me había pasado podía servir para que otras personas se animen a hablar", señaló la actriz que denunció a Darthés.

"Una noche, me hizo que lo tocara y me dijo mirá como me ponés. Me tiró a la cama y me practicó sexo oral, me metió los dedos, y yo le decía que no. Me penetro. Yo tenía 16 y el 45", contó en un video desgarrador Thelma, que ahora tiene 26 años.

"Los abusadores tienen el privilegio de utilizar el sistema de Justicia para disciplinario. Buscan callarnos, iniciando contra quienes se atreven a romper el silencio causas por daños y perjuicios o denuncias penales", señaló una de las tantas actrices que se dieron cita en el Multiteatro.

Entre las actrices que estuivieron presentes se encontraban Griselda Siciliani, Nancy Duplaá, Dolores Fonzi, Jazmín Stuart, Julieta Cardinali, Julieta Díaz, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Lali Espósito, Laura Azcurra, Violeta Urtizberea, Cecilia Dopazo, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Muriel Santa Ana y Bárbara Lombardo.

La denuncia contra Darthés es por un hecho de abuso sexual contra la actriz, que en ese momento era menor de edad, hace casi diez años.

Juan Darthés había sido denunciado por abuso hace un tiempo por la actriz Calu Rivero, quien de hecho se fue de la tira en la que trabajaban juntos.