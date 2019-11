En medio de una separación conflictiva de sus padres, Alex Caniggia protagonizó un escándalo al agredir con empujones y golpes a un cronista que intentaba conseguir su testimonio.

El video fue transmitido en el programa "Los ángeles de la mañana" y en las imágenes se lo ve al hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis reaccionando agresivamente contra el notero.

"Te estamos entrevistando nada más", fue el comentario del periodista antes de la agresión del Alex. "Tomatelá, no molestés, no me tomés", disparó Caniggia antes de darle un golpe al cronista.

El hecho ocurrió en uno de los pabellones de Ezeiza cuando el periodista abordaba aljoven mediático, en medio de los rumores de embarazo de Sofía Bonelli, la novia de Claudio Paul Caniggia.