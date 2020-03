La risueña opinión de Klopp al ser consultado sobre coronavirus

El entrenador de Liverpool Jürgen Klopp disparó una risueña y ocurrente respuesta al ser consultado para saber qué pensaba de la epidemia del coronavirus, que ya se cobró más de 3 mil víctimas a nivel mundial.

“¿Por qué a mí? Yo solo llevo una gorra de béisbol y estoy mal afeitado”, dijo Klopp al responder sobre el flagelo que afecta a la población mundial y que ya se metió en Argentina con un caso confirmado y otros tres casos sospechosos hasta el momento.

“Si yo te pregunto a tí, estás en el mismo rol que yo. Así que no, no es importante lo que digan las personas famosas. Hay que hablar de las cosas de la manera correcta y no las personas sin conocimiento, como yo, que hablan de algo que no saben. Son las personas con conocimiento las que deberían decirle a la gente que haga esto o lo otro y si esto está bien o no. No entrenadores de fútbol. No entiendo de política, del coronavirus”, puntualizó Klopp en conferencia de prensa.

“Lo que no me gusta en la vida es que para hablar de algo muy serio la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo, Realmente no lo entiendo”, reflexionó el director técnico alemán.

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que tiene registro de 90.870 casos confirmados en el mundo, de los cuales 1.922 corresponden a las últimas 24 horas.

El 80 por ciento de estos últimos se concentran en Italia, Irán y Corea del Norte. Por su parte, en suelo británico, el número de casos con personas infectadas asciende a 51, de ahí la pregunta al entrenador.