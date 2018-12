La reacción de Thelma Fardin luego de saber que Darthés se fue a Brasil

El actor Juan Darthés se fue este jueves a São Paulo, Brasil, por vía aérea desde el aeropuerto de Rosario, en busca de un poco de tranquilidad en medio de la fuerte denuncia por abuso sexual que le hizo la semana pasada la actriz Thelma Fardin

En ese marco, la actriz que acusó al intérprete de haberla violado a los 16 años en 2009, durante una gira de Patito Feo en Nicaragua, realizó durísimas declaraciones contra la actitud de Darthés, de haber abandonado el país y de instalarse en el país vecino.

Darthés fue fotografiado esta mañana en el hall del aeropuerto de Rosario.





"Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal", twitteó Thelma.

"Cuando me recriminan '¿por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario' yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración. 'Esperá a que la justicia actúe' me dicen. ¿Qué justicia?", se preguntó luego indignada.





