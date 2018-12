La prensa expuso el secreto mejor guardado del técnico Mourinho

El portugués José Mourinho quedó en el ojo de la tormenta. Y esta vez por un asunto extrafutbolístico. Es que el portal portal británico "The Sun" decidió contar el secreto mejor guardado del entrenador que fue despedido de Manchester United.

De acuerdo al medio inglés, el luso mantuvo una doble vida entre su esposa y Prue Carter-Robinson durante ocho años.

El portugués y la mujer, 14 años menor que él, mantienen una relación sentimental desde el 2010, año en el que Mourinho fue contratado como técnico de Real Madrid. Al parecer, el primer encuentro fue durante los festejos de la Liga 2010/2011 que ganó con el equipo merengue.

Al mismo tiempo, Mourinho lleva casi 30 años de matrimonio con Matilde Faria, a quien conoce desde los 17 años y con la que tiene dos hijos: Matilde de 21 años, y José Jr, de 18.

La extrabajadora de IBM vive en una casa valuada en 1.3 millones de dólares ubicada en Londres, casualmente en la misma ciudad a la que el exentrenador de Manchester United se dirigió, y en donde el portal británico aseguró que se estuvieron viendo de forma intermitente.

Como si fuera poco, la prensa inglesa recordó que no es la única vez que Mourinho le es infiel a su esposa, ya que en 2007 la empleada de una boutique detalló que mantuvo un romance con el entrenador en 2001: "Me dijo que se estaba separando de su esposa porque no estaba feliz. Estaba segura de que me estaba diciendo la verdad".