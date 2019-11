La pareja de Pepo hizo un nuevo descargo y bancó al cantante

Josefina Cúneo, la pareja del Pepo, salió a hablar otra vez del accidente que protagonizó el cantante y en el que murieron dos personas. Esta vez disparó contra el abogado de la familia de una de las víctimas, pero además dijo que Pepo "es una buena persona" y que su compañero fue "una víctima más" de ese siniestro vial´.

Cúneo decidió salir a opinar a través de su perfil de Instagram para defender a Pepo de lo que consideró una "puesta en escena" del abogado Marcelo Biondi, representante de la familia de Nicolás Carabajal, uno de los muertos en el choque ocurrido el 20 de junio cerca de Dolores.

Este es el mensaje completo de Cúneo: "Quiero aclarar algunas cosas que se están diciendo que no son verdad. A mí no me gustan los medios ni los chismes ni la fama y el chusmerío. Pero es fácil ensuciarnos por todos los canales con mentiras ,Más cuando la persona (Pepo) no puede salir a defenderse . Pero acá voy a hacer mi descargo", expresó Cúneo.

"El sr @marcelobiondiabogado miente y acomoda las cosas a su favor, no solamente sobre Pepo, sino que también miente sobre mí. Hace de un accidente un show mediático en el que quiere crear una condena social, la cual no va a lograr, porque Pepo es una buena persona, con mil errores, pero con un corazón de oro, y con una enfermedad que es de por vida, Una enfermedad de la cual se aprovechó todo su entorno "amistoso" y laboral para lucrar a costillas de él Pepo es una víctima más de ese accidente en el cual por milagro y por llevar cinturón de seguridad quedó vivo".

La justicia dirá qué va a pasar con el ... Yo estoy al lado de él como siempre y yo mejor que nadie se quien es Pepo, se el corazón que tiene y también se lo que siente ,con todo esto que pasó.

Gracias a toda la gente que pregunta y se preocupa y ofrece ayuda de corazón. Y a toda esa gente que ayudó a Pepo con su adicción les pido que ni se gasten en querer acercarse".