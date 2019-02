La novia de Emiliano Sala se hizo un tatuaje para recordarlo

La jugadora de vóley y el santafesino se conocieron en Nantes, club que los unió en sus distintas profesiones. Desde 2017 comenzaron a salir y en la misma ciudad afianzaron su noviazgo.

En una entrevista al diario O Globo, la deportista contó cómo vivió la dramática búsqueda. "Fue mucha la angustia de no saber dónde estaba el avión, y de no saber lo que iba a suceder. Las búsquedas no deberían haber parado. Todos los días fueron angustiantes", lamentó.

Tras la tragedia, decidió dejar el recuerdo de Emiliano por siempre en su piel: se tatuó el número 9 que usaba el delantero en su brazo izquierdo. "Para siempre Emi", escribió al compartir la postal en Instagram Stories.