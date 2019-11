La llamativa nota que un joven dejó en su auto para que no se lo lleve la grúa

Otra vez las redes sociales hicieron trascender un llamativo episodio. En este caso se trata del caso de un joven que dejó el auto mal estacionado y explicó a través de una nota que lo hizo porque tenía que ir al baño con urgencia.

Un mensaje en el parabrisas de un auto en la ciudad de Cadiz, España, llamó la atención de un transeúnte que le sacó una foto y lo publicó en Twitter. La consecuencia: se hizo viral.

nota2.jpg

“Son las 12:03 de la noche, llevo 40 minutos buscando estacionamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor no llevárselo que me lo llevo mañana a las 6.30 de la mañana”, podía leerse en la nota.

nota1.jpg

Luego de que el mensaje se viralizó, el autor de la nota explicó, en diálogo con una radio local, que el llamativo episodio se desató luego de que se juntara con un grupo de amigos a ver el partido entre Rayo Vallecano y Cádiz. “Que si jamón, que si queso, que si lomo embuchado... Y ya para colmo, como no habíamos comido, pedimos unas pizzas. Terminó el partido, me vine para mi casa, y vuelta para allá, vuelta para acá... Me llevé 40 minutos dando vueltas y me cagaba encima, me cagaba de verdad”, explicó.