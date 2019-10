La aparición de Abril Caballé, la niña de 10 años que era buscada desde el miércoles pasado en la localidad bonaerense de Punta Indio, generó alivio pero también el inmediata acción de la Justicia que detuvo a Victoria Agüero (49) y su pareja, Emanuel Rivarola (21) acusados de haber mantenido cautiva a la menor. Están en pareja hace dos años y sus familiares cuentan que ella maltrataba a su hijo.

La pequeña apareció ayer pocos minutos después de las 7 de la mañana “mojada y descalza pero en buen estado de salud” en la casa de su vecina, Victoria Agüero.

Una vez que apareció la niña, el fiscal penal de La Plata Juan Menucci ordenó la detención de la pareja que hoy será indagada mañana por la mañana, pero que anoche ya había confesado que habían tenido a la nena.

Rivarola se quebró anoche ante los investigadores y admitió que mantuvieron escondida a Abril durante los seis días que duró la búsqueda y que luego hizo lo propio su pareja, por lo que ambos quedaron detenidos y fueron trasladados a la DDI de La Plata.

Abril, según resolvió anoche un grupo interdisciplinario que evaluó a la menor, será alojada en un Hogar de Abrigo de La Plata, informó una fuente de la investigación. Además indicaron que, de acuerdo a los peritos y psicólogos que tomaron testimonio a Abril, la niña tendría “manipulación psicológica” por parte de los vecinos imputados.

El vocero explicó que el gabinete psicológico se entrevistó con el abuelo de la nena y concluyó que tampoco era conveniente que vaya con él.

Tras descartar que por el momento tampoco vaya con la madre, recomendó su traslado al hogar Ángel Azul, de La Plata.

En tanto, el intendente Yzurieta, presente en el lugar donde apareció la niña, explicó que para llegar a la detención de la pareja el equipo de investigación “rastreó todos los indicios”.

La mira de la Justicia está en la pareja Rivarola y Aguero que mantienen una relación sentimental desde hace dos años. Se mudaron a Punta Indio a fines de marzo pasado. Junto a ellos fue el hijo menor de los dos que tiene la mujer, oriunda de González Catán. La hija mayor de Agüero vive con su familia paterna. Antes vivían en una casa de la ciudad de Merlo junto a la familia de Rivarola.

Según cuentan familiares, los dos se conocieron a través de redes sociales. Ella, fanática del manga, es ilustradora y vende sus productos (dibujos, posters, llaveros, separadores) en Internet. Tuvo varios empleos en call centers, supermercados y empresas de marketing y atención al cliente. En los últimos tiempos, tal cual aseguró ella misma en medio de la búsqueda de Abril, se desempeñó como enfermera en una clínica. Una publicación en su perfil de Facebook la muestra posando con el ambo celeste mientras decía que “iba a cuidar abuelos”. “Después de trabajar un poco en la clínica con los abuelos, me vengo a la playa. Ya comienzan dentro de poco las visitas domiciliarias. Tengo que tener paciencia y no estar TAN nerviosa”, escribió Agüero en su muro a fines de abril.

Él, por su parte, se dedicaba a cuidar y criar ganado, entre otras tareas, en un campo de Marcos Paz. Últimamente solo hacía changas, vendía artículos de librería. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales, al menos en la provincia de Buenos Aires.

En la casa de Merlo donde Emanuel vivía hasta hace unos meses, sus familiares todavía están apesadumbrados por la noticia de la detención, a pasar de la falta de diálogo entre ellos. Gonzalo, su hermano mayor, contó que desde hace meses están distanciados y no tienen comunicación. “Hace tiempo que no hablamos con él. Hasta teníamos poco contacto cuando vivían acá”, afirmó en la puerta de su casa.

Gonzalo recordó que mientras compartían el hogar, Victoria y Emanuel solían irse los fines de semana, sin decir a nadie a dónde,“hasta que un día se fueron y solamente volvieron a los dos meses para buscar sus pertenencias”.

Gonzalo no puede asimilar lo que sucede. “Mi hermano nunca tuvo esos rayes. Nunca fue una persona así. Me extraña mucho por él. No sé qué le pasó”, sostuvo. Y reveló que la relación con Agüero no era la mejor. “Ella jamás fue recibida por la familia. Desde un principio nos cayó mal. Y hace unos meses se lo llevó. No sé si lo manipuló, como parece, o si mi hermano es cómplice”.

Macarena, cuñada de Emanuel, también criticó a Agüero: “Está muy mal de la cabeza esa mujer, hay muchas cosas que pasaron acá con su hijo que a cualquier otra persona no les gustaría. Era muy mala madre, al nene a veces no le daban de comer, lo tenían encerrado, le pegaban, andaba descalzo. Lo tenían como un animal. El maltrato fue problema de discusión recurrente acá”, dijo, sin medias tintas.

El hermano mayor y el padre de Emanuel fueron a la sede de la DDI de La Plata, a donde el joven fue trasladado en calidad de aprendido tras quebrarse en su declaración. No lograron verlo.