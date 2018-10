La historia de la monja que se enamoró y se convirtió en modelo webcam

Yudy Pineda es protagonista de una historia llamativa. Porque hizo un cambio de vida radical. Pasó de ser monja a convertirse en modelo webcam. ¿El motivo? Se enamoró de un catequista.

Pineda, de 28 años, estuvo en un convento de Urabá, Colombia,hasta que se enamoró de un joven practicante. Fue entonces que dejó los hábitos y se mudó a Medellín, donde empezó a trabajar en un negocio.

"Hablé con la hermana y le dije que no era correcto lo que estaba haciendo. Me había enamorado y me fui del convento", detalló Yudy.

Tiempo después a la joven le propusieron ser modelo webcam, a lo que ella accedió y es de lo que trabaja actualmente.

"Conocí a una persona que lleva más de 10 años en la industria, asesorando y profesionalizando a las modelos. Estoy con él hace más de un año y me brinda todo su apoyo", contó Pineda.

Yudy ahora tiene dos hijos y no dejó de ir a misa. "Primero me sentía mal, pero ya no. Siento mucha paz y tranquilidad cuando estoy en la iglesia. Los viernes voy al grupo de oración, los sábados a la vigilia y los domingos a la misa", concluyó la exmonja.