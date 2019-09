La historia del hombre que pasó de traficar cocaína a ganar millones preparando sushi

El Sushi Loco es una cadena de restaurantes ubicados en los suburbios de Los Angeles, en California, Estados Unidos. Tiene tres sucursales en las que trabajan más de 120 personas, que sirven plato que mezclan la comida japonesa y la mexicana. Pero este restaurante tiene una particularidad y es que su creador y dueño, Francisco Mendoza, antes de convertirse en este exitosos empresario era un traficante de cocaína.

Francisco hoy es amigo de artistas, modelos y celebridades que suelen pasar por sus restaurantes a degustar sus exquisitos platos que allí se preparan. Pero antes de este momento de brillo pasó por situaciones muy difíciles. A mediados de la década del 90 fue arrestado en la frontera con México por transportar poco menos de 30 kilos de marihuana. Sin embargo, apenas pasó unos días en la cárcel.

sushi1.jpg Para el negocio de Mendoza fue clave el apoyo de artistas, boxeadores y modelos que comenzaron a degustar sus platillos (Foto: El Sushi loco)

A pesar de eso, nada cambió. Siguió traficando droga hasta que, en el año 2000, fue arrestado nuevamente, pero esta vez con 250 kilos de cocaína que le fueron requisadas en su propiedad en el estado de Indiana, en el medio oeste de los Estados Unidos. Con 24 años, se declaró culpable por varios delitos, entre ellos posesión y distribución, y fue condenado a 11 años de cárcel.

Gracias a su buena conducta, logró salir al cumplir nueve años preso. Entonces, sin dinero ni expectativas, alternó diversos trabajos, pero un encuentro con uno de sus familiares, que había dejado su natal Sinaloa, en el noreste de México, para emigrar a los Estados Unidos, cambió todo para ambos.

“Mi primo me contó que era cocinero y yo pensé que se refería a la droga”, contó Mendoza a la cadena Univisión. “Pero dijo que no, que preparaba sushi, que era chef”, completó. Pero no era un chef cualquiera: el hombre mezclaba las cocinas japonesa y sinaloense para crear sus platos. A los clásicos mariscos y el arroz oriental le agregaba el sabor de la carne y otros ingredientes mexicanos. Al resultado le llamaba “sushinaloa”.

Mendoza, tras degustar los platos, se convenció de que la mejor idea era vender esos productos en la ciudad de La Puente, unos 30 kilómetros al este del centro de Los Angeles, donde vivía. Sin embargo, el dinero era un problema.

El hombre y su primo entonces abandonaron la idea de un food truck y compraron lo que su economía les permitió: una carreta que otro familiar les llevó desde Tijuana hasta la ciudad californiana.

sushi2.jpg Mendoza emplea a 120 personas en tres sucursales diferentes en el suburbio de Los Angeles (Foto: El Sushi loco)

Fue en 2011 cuando, con el nombre de “Sushi Island”, Mendoza y su primo comenzaron a vender comida en una avenida transitada de La Puente. Como respuesta a los clientes escépticos, Mendoza cuenta que la clave era decirles que todo lo que vendían en las taquerías ya venía en el sushi que ellos promocionaban.

Su momento más importante fue cuando, después de dejar la carreta y comenzar a vender la comida desde el patio de la casa de su madre, debido a lo caro que era conseguir un permiso para mantener un negocio ambulante, recibió una llamada. Era Gerardo Ortiz, un cantante mexicano muy famoso entre la comunidad que vive en Estados Unidos.

“Usted póngase y le va a ir bien”, le dijo. Ortiz había escuchado de los exuberantes platillos y no quiso perderse la oportunidad de probarlos durante una gira en territorio estadounidense. Cuando el cantante de corridos compartió sus impresiones en Facebook, la avalancha de consumidores y curiosos no dejó de crecer exponencialmente.

sushi3.jpg Los platillos combinan las comidas japonesa y mexicana (Foto: El Sushi loco)

“Vino la Banda El Recodo, Noel Torres, además de boxeadores y modelos. Iban a la casa a comer”, contó Mendoza. “La gente iba porque la comida era única, no había sushi mexicano aquí”, explicó. “Se hizo un ambiente familiar. Éramos muy hospitalarios”, agregó.

Entonces, ante la popularidad, que sólo aumentaba a pasos agigantados, decidió apostar en grande. Mendoza hipotecó la casa de su madre y con los USD 52.000 abrió la que sería su primera sucursal, en La Puente. Decidió nombrarla “El Sushi Loco” en homenaje a la popular cadena “El Pollo loco”. El restaurante abrió sus puertas en diciembre de 2011.

“Ganábamos USD 200 al día, pero de repente empezamos a ganar cada vez más, llegamos a ganar USD 1.000 al día”, contó. El negocio prosperó. En 2015, una nueva sucursal abrió en la ciudad de Downey y a finales de 2018, la tercera, en Pomona. Mendoza aseguró a Univisión que espera que las tres combinadas facturen poco más de USD 7 millones a finales de 2019.

“A través del éxito se puede enseñar, pero a través de las fallas se puede enseñar aún más”, dijo. “Hubiese querido un buen mentor que me hubiera dicho ‘sí se puede’, ‘deja esas cosas’, yo me dejé llevar por el dinero, los autos y el lujo”, detalló. Mendoza asegura que nada del dinero que consiguió traficando droga se usó para financiar su nuevo negocio. “Salí de la cárcel sin nada”, confesó.

Para Mendoza, la carreta, que ahora está ubicada como adorno en la sucursal de La Puente, “es la historia de esos paisanos de México que vienen a luchar". Nacido en el suburbio angelino, vivió la primera parte de su infancia en Sinaloa y volvió a Estados Unidos para cursar el equivalente a la secundaria. A pesar de que terminó la preparatoria, su vida tomó otro giro, uno antes de su gran éxito, que llegaría un par de décadas después. Ahora, sus restaurantes le dan trabajo a 120 personas en California.