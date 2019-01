Tras la explosión generada por los dichos de Carla Lescano, la hermana por parte de madre de Thelma Fardin, hoy se conoció la segunda parte de la nota que la mujer le dio a una radio de al ciudad de La Falda.

"A mí me pasó de verdad y yo pasé por 800 pericias médicas. Y ahora parece que la moda es decir 'me violaron hace 10 años'... Para mí fue una disyuntiva y estuve muchas noches sin dormir pensando si salgo a decir que esta chica (sic) está mintiendo, y ayudo a Darthés... Ella (Thelma) tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta", sostuvo en la primera parte de la entrevista que le concedió al periodista Mario Thibault de la FM del Centro 99.9.

"Ella ya quiso exponer a una pareja de mi mamá por la misma mentira. La persona le dijo a mi mamá 'yo te quiero mucho, te aprecio, pero no voy a pasar por las mentiras de esta chica'".

Y esta mañana se difundió la entrevista completa de Carla, en la que dio más detalles de su vida y la de Thelma. "Está claro que lo que está diciendo es una mentira. Yo no sé si hubo una situación, porque Darthés me dejó un poco sin argumentos cuando dijo que ella fue quien lo quiso avanzar. Evidentemente, una situación hubo. Yo no puedo decir que que eso fue mentira, pero estoy segura de que él no la violó", dijo Lescano.

>> Leer más: La hermana de Thelma Fardin dijo que está "segura de que Darthes no la violó"

Y agregó: "Yo no sé cuál fue la otra situación, pero estoy segura que no hubo la situación carnal de la que ella habló. Además, conociendo el perfil de Thelma y como se dan las cosas, cualquier persona que fue violada, y te estoy hablando en primera persona, tu vida cambia cien por ciento para toda la vida. Desde los 16 años hasta hoy la vi muchas veces y en ningún momento esbozó la posibilidad de haber sido violada. La vi reiteradas veces después de este supuesto suceso tan escalofriante que contó ella".

>> Leer más: El padre de la actriz Thelma Fardin estuvo 15 años preso por violación

En la misma línea, la hermana de Fardin contó otra versión familiar: "Ella ya quiso exponer a una pareja de mi mamá por la misma mentira. La persona le dijo a mi mamá 'yo te quiero mucho, te aprecio, pero no voy a pasar por las mentiras de esta chica'. Ella, todo el tiempo, trató de buscar una situación similar a la mía... (Cuando a mi me pasó) mi mamá estuvo del lado del papá de Thelma y no del mío, declaró en contra mío, no a favor... La primera denuncia que le hice al papá de Thelma no fue por abuso, fue por golpes, golpes fuertes. Yo estaba lastimada. Eso fue desde los 7 a los 12".