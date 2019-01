La abogada de Thelma Fardin, Sabrina Cartabia, se refirió en muy duros términos a las palabras de la hermana de Thelma Fardín, Carla Lescano, quien aseguró que no le cree que la actriz haya sido violada por Juan Darthés y la calificó como "una chica que tiene bastantes problemas psiquiátricos y psicológicos".

Cartabia deslizó que Lescano tiene "un dolor muy grande" porque fue abusada por el papá de Thelma, que no es su padre, porque son hermanas por parte de la madre. "La hermana tiene un dolor muy grande porque el papá de Thelma la violó. Sabíamos que esto podía pasar", añadio Cartabia.

"Es un audio sobre creencias de una persona que no estuvo en el lugar de los hechos. Deberán presentarlo en la causa, pero es una prueba muy débil. Las creencias no tienen validez procesal", sostuvo Cartabia en diálogo con Crónica.

En declaraciones a Radio del Centro, la hermana de Fardin aseguró que "Thelma es una chica que tiene bastantes problemas psicológicos y psiquiátricos. Yo no se si hubo alguna actuación, yo puedo decir que es mentira que ella quiso avanzar a Darthés, pero estoy segura que el no la violó".

Video Thelma Fardin



Asimismo, afirmó: "No quiero que mientan con este tema. Ahora el papá de Thelma puede aprovechar esta situación para limpiar su nombre, no me interesa meterme con él. Quiero estar al margen de esto pero no quiero que mientan".

Y disparó: "Me refiero al colectivo (de actrices) y a la mentira de decir que 'nos violaron después de 10 años'. Cuando a mí me pasó de verdad y yo pasé por 800 pericias médicas. Me revisaron 20 médicos, me inspeccionaron hasta las uñas de los pies, me hicieron cámara Gessell. Y ahora parece que la moda de ahora es decir 'me violaron hace 10 años'.