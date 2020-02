La frase de Carla Peterson para bancar a Jimena Barón

Tras la polémica que se generó por los afiches que realizó para promocionar su nueva canción, Jimena Barón canceló sus próximos shows y está con asistencia psicológica y psiquiátrica. Carla Peterson, su colega y amiga desde hace años, utilizó las redes sociales para apoyarla.

“Con amor siempre Jimena Barón. Te conozco y sé que todo lo qué haces lo haces con el corazón. Sigamos aprendiendo y caminando juntas”, escribió la ex 100 días para enamorarse en su cuenta de Twitter. Sus palabras, respondían a un tuit de Luciana Peker en el que hacía referencia, sin mencionarla, a cómo fue tratada Jimena Barón: “Si una piba que salió de la violencia ahora está quebrada -piense lo que piense, haga lo que haga, se equivoque o acierte- y no puede trabajar estamos mal por crueldad. Lo que importa es que las pibas salgan adelante y que nos ayudemos, no que destruyamos a las que levantan vuelo”.

“Hola, soy Jimena y les quiero contar que se viene algo increíble. Estén atentos”, decía la voz de la actriz y cantante en el contestador del número de celular que figuraba en los afiches en los que ella posaba con ropa interior. Aquella campaña para promocionar el nuevo tema de la Cobra, “Puta", de inmediato despertó voces encontradas.

carla peterson on Twitter Con amor siempre @baronjimena te conozco y se que todo lo qué haces lo haces con el corazón. Sigamos aprendiendo y caminando juntas. https://t.co/jFhIdFfCSZ — carla peterson (@carlapetersonA) February 9, 2020

Georgina Orellano, de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), explicó: "Nos llamó porque necesitaba entender por qué se había generado tanta resistencia. Y le expliqué que el medio que utilizó ella (del cartel con el número de un celular) es el que utilizan muchas trabajadoras sexuales, pero que socialmente está vinculado a la trata de personas”.

Además, apoyó a Barón: “Muchas compañeras utilizan el método de los papelitos porque no tienen otros medios alternativos para hacerlo. Crecieron a partir de la prohibición por decreto de los avisos publicitarios de oferta sexual. Esta es la forma que tienen, pero está asociado a la trata de personas. A nosotras no nos pareció mal la campaña”.

Sin embargo, desde otros sectores criticaron el accionar de la actriz. María Elena Leuzzi, fundadora de AVIVI (Asociación de Víctimas de Violación) en cambio, inició acciones contra la artista por infringir el código contravencional de la ciudad de Buenos Aires, ya que está prohibido difundir imágenes con connotación sexual.

“Nos parece que esto es incitar a los hombres a que tomen a las mujeres de prostitutas. Las mujeres no nacemos putas, en el camino nos hacen putas cuando toman nuestro cuerpo", dijo en diálogo con Teleshow y agregó: "Jimena Barón no tiene idea lo que es la palabra puta. Hay muchas mamás que tienen sus hijas desaparecidas tomadas por la trata y que esto les hizo mal, que se tome por liviandad sin ver el daño que causaba en otras mujeres. Queremos que se retracte y que cambie la tapa al disco y que se toque el tema en profundidad. A ella nadie la supo asesorar”.

A N G E L on Twitter Jimena Barón con atención psicológica, psiquiátrica y sedada.

Sus asesores mandan este comunicado. pic.twitter.com/tVWlp2mZy7 — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 8, 2020

Tras la polémica, la ex de Daniel Osvaldo realizó un descargo en sus redes sociales: “No puedo entender que exista gente que crea que un equipo de más de 50 personas estaría a favor de fomentar una bestialidad así. De todos modos, si alguien lo pensó o piensa, pedimos disculpas y aclaramos, ya que lamentablemente es necesario, que no fue así en absoluto”.

Además, explicó por qué su próximo tema tendrá por título “Puta”: “Es una palabra que está en todos lados, que significa muchas cosas. Totalmente naturalizada y pronunciada en boca de los cantantes hombres más famosos y exitosos del mundo, del mainstream, intentando dejar a la mujer en un lugar pequeño, inferior. Puta es cool cuando adorna un rapero. Puta es una mujer fácil, rápida, que disfruta liviana y descaradamente del sexo, de ella, de él, de quienes quiera. Puta es una falta de respeto, un insulto”.