Verónica Monti, la novia de Sergio Denis, no pudo ver al cantante tras su traslado a Buenos Aires desde Tucumán. La mujer contó que por una orden judicial no la dejaron ingresar al sanatorio Los Arcos..

El cantante se encuentra internado en terapia intensiva y cuando ella fue a verlo, las autoridades del lugar le dijeron que había una restricción judicial.

Ella misma contó la situación en el programa "Confrontados", y explicó que el argumento para evitar su ingreso fue que "había abandono familiar" en la vida del artista.

También detalló lo que pasó cuando quiso verlo. "En recepción me atendieron muy amablemente y de forma muy clara me comunicaron que hay un impedimento firmado por un juez y la familia para que vea a Sergio. Es cruel", aseguró.

"Me cansé, acá planto bandera", agregó, al tiempo que dijo que la actitud era "una locura". "La verdad es que ya está. ¿Cómo puedo ayudar si no puedo verlo? ¿De qué manera puedo conectar con sus sentidos, aportar algo de lo que compartimos para que él esté mejor? Yo no voy a venir acá a la puerta de Los Arcos para rezar. Rezo en mi casa, ¿se entiende? Yo vine a aportar todo lo que compartimos en estos seis meses para que él esté mejor", se lamentó, e hizo una confesión: "Tenía la idea de relatarle una poesía que escribimos entre los dos, por más raro que suene".

Cuando Sergio Denis sufrió el accidente en el teatro Mercedes Sosa, ella decidió no viajar a verlo. Desde Buenos Aires, contó que tiene hijos pequeños y que además no tenía relación con la familia directa del artista. Además, aseguró que Denis se sentía solo y estaba triste.

En el último parte médico se indicó que le habían practicado una cirugía de tórax a Denis para evacuar un derrame pleural complejo que comprimía parte del pulmón derecho y una cirugía de abdomen por un proceso infeccioso intestinal grave. "Su compromiso neurológico es de considerable magnitud y su estado general es crítico", informaron los médicos.