La divertida discusión entre una madre y su bebé que no quiere comer la papilla y se hizo viral

Angelina es una beba de solo 15 meses, pero su desparpajo a la hora de expresarse ya dio la vuelta al mundo. Su madre, Carito Padilla, decidió grabar una divertida conversación con su hija porque esta se negaba a comer la papilla y publicó el video esta semana en su canal de YouTube y su perfil de Facebook, donde acumula más de 22 millones de reproducciones.

En las imágenes, la madre intenta razonar con la bebé y le pregunta por qué no quiere comer: "Tiene queso mantecoso, nutrientes, vitaminas, calcio... ¿Por qué no comés?", enumera Padilla, que no parece convencer a Angelina, que niega con la cabeza y rechaza las afirmaciones con la mano.