La cineasta rosarina Julia Solomonoff contó cómo vivió el ataque terrorista en Nueva York

La cineasta rosarino Julia Solomonoff está radicada en Nueva York hace varios años. Y el atentado en el que murieron cinco rosarinos ayer la tocó de cerca. No sólo porque tuvo lugar en el parque en el que hacen deportes sus hijos y ella misma transita a diario, sino porque conocía a las víctimas del ataque terrorista.

"Estoy muy shokeada. Se siente una angustia muy fuerte. Fueron al Politécnico igual que yo. Son amigos de amigos. Es imposible no estar conmocionado", aseguró.

"Estoy shokeada. Ayer una amiga de toda la vida con la que fui al Politécnico me mandó un mensaje. Así me enteré de que un grupo de rosarinos había sido víctima del atentado", contó Solomonoff, al tiempo que agregó "Es mucha conmoción que toca de cerca por muchos lados".





Sobre la zona donde se produjo el atentado, contó: "Es el paseo más lindo de la ciudad. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo haga. Es una zona muy tranquila. Totalmente insospechado que pase eso ahí. Es el lugar a donde mi hijo va a jugar al fútbol dos veces por semana, y mi hija practica softbol. Yo paso por ahí también".

Y continuó: "Ayer fue un día muy extraño. Fue muy fuerte la angustia. Estuvimos totalmente pendientes del tema con el teléfono en la mano, y en contacto con el consulado. Además, fue hallowen. El festejo se volvió un poco macabro. Fue el hallowen más tremendo".

"Esto es que un acto horrible, de odio y destrucción. Una cosa tremenda. Uno no puede separarse de que son amigos de 30 años egresados del Politécnico que vienen a Rosario, alquilan una bicicleta... Festejan su amistad. Es muy trágico". agregó la cineasta.

En cuanto a las versiones que circulan en Nueva York sobre el ataque terrorista, aseguró: "Se sospecha que alquiló una camioneta con las que se hace mudanzas con la intención de embatir contra una escuela de la zona. Y como estaba vallado terminó yendo a la senda de turistas donde estaban los rosarinos".

Julia Solomonoff rodó con Guillermo Pfening y Elena Roger en locaciones estadounidenses.





"Somos el blanco el blanco más fácil y mas visible. Lo que pasa acá tiene efecto mucho más inmediato", aseguró mientras recordaba que es la segunda vez en un año que le toca vivir un hecho similar porque "en la esquina de mi casa pusieron una bomba en un restaurante, yo pasé caminando con mi hija minutos antes que explotará".

Igual, remarcó que "uno no siente que vive en un lugar peligroso. No me siento insegura caminando ni de día ni de noche".