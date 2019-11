La chocaron tras responder una encuesta sobre seguridad vial

Un canal español vivió un momento tragicómico. La intención era consultar a los vecinos sobre las nuevas regulaciones que comenzaron a regir en Mallorca para las personas que conduzcan un monopatín eléctrico. En ese contexto, un periodista paró a una joven que transitaba por allí para consultarle sobre la cuestión.

"No se puede ir por ningún sitio que no sea carril bici o la acera, todavía no es obligatorio el casco, no se pueden llevar auriculares y leí que de noche se puede ir por todas partes", contestó la joven. "Perfecto, aprobadísima. Gracias", la despide el periodista.

La conductora avanzó por la senda peatonal con su monopatín pero, justo antes de llegar a la otra calle, un coche se la llevó por delante. El accidente no fue grave y la mujer se pudo recuperar, pero se llevó un buen susto.