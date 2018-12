La China Suárez pidió perdón por haber defendido a Darthés

Cuando Calu Rivero denunció a Juan Darthés por acoso, hubo algunas figuras del medio, tanto hombres como mujeres, que salieron en defensa del actor. Fue el caso de Eugenia "la China" Suárez, quien hoy, a la luz de una nueva y grave acusación contra el exprotagonista de Simona, se mostró arrepentida.

"No sólo retiro lo dicho hace unos años sino que pido perdón de corazón por haber dudado de una víctima solo porque 'conmigo fue respetuoso'. Todos debemos aprender y matar al machito que llevamos dentro de una vez por todas", expresó la actriz.

"Yo no quiero enseñarle a mis hijas a cuidarse de VIOLADORES, enséñale a tus hijos a NO VIOLAR, a NO ABUSAR. Mi apoyo y sincero abrazo y solidaridad para con @lacalurivero @soythelmafardin . Perdón y gracias. #MIRACOMONOSPONEMOS ", comentó Suárez en Twitter.