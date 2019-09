La Chillindrina dijo que debe pensar si quiere "seguir viviendo"

María Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina por su interpretación en la serie de televisión mexicana "El Chavo del 8", no está pasando por su mejor momento. A tal punto que aseguró que debe pensar si quiere "seguir viendo". La actriz hizo esas declaraciones hoy tras la muerte de su esposo, Gabriel Fernández (85 años), que se produjo el pasado lunes debido a una neumonía.

Además, indicó que que ambos hicieron una promesa de “irse” juntos.

“No tienen idea, lo peor que me pasó en toda mi vida hasta este momento, y lo mejor también, porque él no se fue, él sigue estando conmigo. Los dos hicimos una promesa de que tanto él como yo, el día que nos fuéramos, estaríamos juntos. Entonces él estuvo conmigo, estoy tranquila. Siempre va a seguir significando lo mismo porque para mí no se ha ido, para mí, está conmigo”, dijo.

La Chilindrina, pese a la tristeza por la partida de su amado Gabriel —con quien estuvo casada por 48 años— manifestó que aún no lloró ni descargó su pena.

chillindrina

"No derramé una lágrima ni la voy a derramar porque él está conmigo. Hasta que los dos estemos juntos, ahí vamos a llorar los dos, pero de la alegría. Es un momento muy difícil. Pasé muchos días dándole vueltas al asunto, pensando qué podía decir”, agregó.

“Mi vida dio un cambio total, el amor de mi vida se fue, no sé qué más puedo hacer, y no quiero decir nada más. Porque tengo que pensar muy bien. Para qué voy a vivir, si quiero seguir viviendo o ya no quiero seguir viviendo, si me voy al extranjero o no”, manifestó.

Tras estas preocupantes declaraciones, María Antonieta prometió que la próxima semana dará más detalles de sus planes a futuro en una conferencia de prensa internacional.