La chica sancionada por ir a clases sin corpiño contraataca 

Bianca Schissi tiene 18 años, va a la secundaria y fue sancionada porque fue a la escuela sin corpiño. La situación generó una fuerte polémica que puso en tela de juicio tanto la actitud de la chica como la de las autoridades del Colegio Reconquista, de Villa Urquiza, que la castigaron.

"Yo voy a seguir viniendo sin corpiño, no me parece que deba condicionarse lo que me dijo la rectora. Yo puedo ponerme lo que yo quiera, y nadie debe juzgarme por lo que yo tenga puesto", comentó la joven, quien hoy volvió a clases, una vez más sin ropa interior.

estoy re caliente porque sancionaron a una piba de mi colegio por ¡¡¡¡NO TENER CORPIÑO!!!! encima eso ni siquiera está en el reglamento?¿? no puedo creer como se perturban TANTO por estas cosas en vez de preocuparse por no sé EL COLEGIO QUE SE ESTÁ CAYENDO A PEDAZOS los odio — diana (@dianabelxn) 22 de abril de 2018



Bianca aseguró que cuenta con el apoyo de sus padres y de sus compañeros con los que planifica una acción grupal para que se revierta la sanción. El plan de los estudiantes fue comunicado a la rectora por medio de una carta. "Estamos esperando respuesta", comentó la joven a TN.

Asimismo, reveló que en la misiva no solo pidieron de que "levante la sanción", sino también que se debata libremente el estado del colegio, "goteras, vidrios rotos, palomas muertas", situaciones que apuntó "de mayor urgencia para ocuparse".

En la comunicación elevada a las autoridades de la escuela, los estudiantes le dieron a la rectora un plazo de 36 horas para que rectifique el castigo. En caso contrario, "van a romper el código de ética de vestimenta" a modo de protesta.

Sobre la sanción, Bianca contó que la rectora la frenó en el en el pasillo y le dijo que no puede ir al colegio "sin sostén". A la estudiante le pusieron una observación por "presentación y vestimenta", que quedó en el cuaderno de comunicaciones y sus padres fueron informados.