¿La "cheta" de Nordelta tenía razón?

El audio viral de la cirujana disparó un fuerte debate sobre las reglas de convivencia que hay en los countries, barrios privados y hasta edificios que comparten espacios en común.

"No me divierte estar en Nordelta, mirando el lago, viendo gente en una reposera de Mar del Plata en el muelle tomando mate. Para eso, no invertía 200.000 dólares... Me molesta ver un grupo de gente que lleva al perro a la pileta como si estuviéramos en la Bristol de Mar del Plata", dice.









Luego de este comentario, los cuestionamientos sobre qué se puede hacer o qué no en las piletas de los countries o edificios fue tema de debate esta semana.

Pero a pesar de las críticas que recibió la vecina, que se ganó cientos de memes en las redes y hasta una convocatoria a una mateada en Facebook, todo indica que no está tan equivocada como piensa la mayoría.





El audio de la cheta de Nordelta







Reglas estrictas

Al consultar las normas de convivencia de los countries, barrios privados o edificios que comparten espacios en común como piletas o sum, se constató que las reglas son bastante estrictas e incluso si no se cumplen, existen las multas.

El sitio Minutouno indica que desde Nordelta detallaron algunas prohibiciones respecto al uso puntual de la pileta como por ejemplo que:

- está prohibido tomar mate en la periferia de la pileta, sólo en la galería

- no se puede hacer camping en los espacios comunes

- está prohibido estar desvestido o tomando mate si estás afuera del ámbito del Sum

"El reclamo de la vecina es justo y válido para el reglamento interno de acá. Para tener una idea de cómo son la cosas acá adentro a mí me llegaron a hacer una multa por tener un cartelito de venta en el coche", relató un vecino de uno de los barrios de la ciudad de Tigre.









Muy parecido es el reglamento de convivencia, por ejemplo, del country San Sebastián de Pilar, que remarca:

- está terminantemente prohibido el acceso con animales a los espacios comunes recreativos, como así también a los jardines del frente de las casas de los vecinos

- está prohibido producir bullicio o ruidos molestos que perturben la tranquilidad de los vecinos, cualquiera sea el horario, producto de juegos, fiestas, o piletas en cualquier época del año

- queda terminantemente prohibido arrojar basura, papeles, latas, etc. en partes comunes, plazas, calles, veredas, lagunas o en otras unidades funcionales estén construidas o no

También en los edificios que comparten espacios en común hay normas de convivencia muy similares, como por ejemplo:

- en la utilización de uso de la pileta, cada propietario puede tener un invitado y el horario es hasta las 20

- está totalmente prohibido el ingreso de animales a la zona de las piletas

- los alimentos (mates, galletitas) sólo en el deck del edificio, en las periferias de la pileta no se puede ingresar con alimentos