La conductora Sofía "Jujuy" Jiménez contó cómo fue crecer en una familia fundada por un femicidio tras revelar que su abuelo mató a su abuela. Lo hizo durante una charla con otros famosos en Divina Comida, el ciclo de Telefé.

Tras la enorme repercusión que tuvo su relato, la joven se expresó a través de las redes sociales desde Miami, en donde está acompañando a su novio Juan Martín del Potro, que se operó la rodilla derecha.

“Admiro la fuerza y la manera de encarar la vida que tuvieron y tienen mi mamá y mis tías. Quedaron huérfanas de chiquitas y sin embargo hoy son ejemplos de mujeres fuertes, con mentes positivas, trabajadoras, madrazas que supieron criarnos desde el amor y con alegría más allá de todo”, destacó la modelo en su cuenta de Twitter, red social en la que tiene más de 150 mil seguidores.

“Ya que salió el tema, quiero aprovechar para darles fuerzas a todas las personas que hayan vivido o estén viviendo algo similar. Es importante que estos temas se hablen para que sigamos tomando conciencia como sociedad. Es muy triste, doloroso y tiene que terminar”, agregó Sofía.

También le respondió a un usuario que le marcó que al momento de la grabación del ciclo tenía unos kilitos de más. “Soy de cara redonda y en ese momento tenía unos kilitos de más. Engordo y se me van a los cachetes, o donde más se me nota. Pero más allá de lo físico, creo que lo importante acá es el tema del que estaba hablando: Femicidio. Delicadísimo y sensible. Mujeres fuertes”.

“Mi ídola es mi vieja, de verdad que la admiro. Ella pasó por situaciones muy duras y me ha enseñado que en la vida, más allá de cualquier cosa, hay que salir adelante y siempre con una sonrisa. Mi abuelo mató a su mamá. Ellas (por sus tías) eran muy niñas. Es durísimo, se quedaron sin mamá y sin papá. Mi mamá tenía 13 años y, a ver, en realidad es un tema súper trabajado en la familia, pero digo, le pasó algo como muy heavy: eran muy chiquitas y de repente quedarse sin mamá y sin papá...”, contó Jujuy Jiménez en el ciclo que se emite en la pantalla de Telefé.

"Cualquier otra persona, a esa edad, tan chiquita... La vida de mi mamá podría haber haber ido para cualquier lado, terminar en las drogas, lo que sea... Sin embargo, ella salió adelante. Hoy es abogada y nos tuvo a las tres. Creo que es mi gran ejemplo y siento que después de eso cualquier cosa que me pueda llegar a pasar en la vida es como ‘dale, Sofi, vamos para adelante’. Como ‘seguí sonriéndole a la vida que tenés a tu mamá, que es el mejor ejemplo’. Mi mamá es mi gran ejemplo, es la persona que me enseñó que siempre hay que salir adelante con una sonrisa”, concluyó la modelo.