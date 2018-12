Juan Darthés tomó un vuelo desde Rosario y se fue a Brasil

Juan Darthés partió esta mañana desde el Aeropuerto Internacional de Rosario "Islas Malvinas" con destino a San Pablo, Brasil, acompañado por sus hijos y su esposa María Leone tras la denuncia por abuso sexual que la semana pasada divulgó Thelma Fardin.

El actor tomó el vuelo 8129 de Latam a las 6 de la mañana y antes fue visto en el hall de la terminal y en la zona de embarque donde otros pasajeros le tomaron fotos.

Las imágenes fueron difundidas en el noticiero "Buenos Días América" en las que se ve a Darthés que saluda a la cámara mientras espera el vuelo para irse de Argentina. Luego fue fotografiado mientras realizaba los trámites de migraciones junto a uno de sus hijos.

Hace dos días se conoció la versión de que el actor evaluaba instalarse en Brasil, su país natal, junto a su familia por un tiempo en medio de esta grave denuncia que afronta. Darthés además busca abogado defensor ya que Ana Rosenfeld dio un paso al costado mientras que Fernando Burlando no aceptó representarlo.

Hace diez días, Thelma Fardin acompañada por el movimiento Actrices Argentinas, denunció públicamente a Juan Darthés por abuso sexual durante una gira en 2009 en Nicaragua cuando ella era menor de edad y ambos participaban de la tira "Patito feo".





En un video, Thelma contó: "Una noche, me hizo que lo tocara y me dijo mirá como me ponés. Me tiró a la cama y me practicó sexo oral, me corrió el shorcito, me metió los dedos, y yo le decía que no. Me penetro. Yo tenía 16 y el 45".

Embed Hace momentos, Darthes despegaba del aeropuerto de Rosario con destino a Brasil. Oyente d #Novaresio910 manda foto pic.twitter.com/lrDCQ3QkTs — luis novaresio (@luisnovaresio) 20 de diciembre de 2018



La denuncia penal fue efectuada el 4 de diciembre en Nicaragua donde ocurrieron los hechos que deben ser investigados por la Justicia de ese país. Fardín tuvo que prestar declaración antes la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público de Nicaragua.









La palabra de Juan Darthés en una nota exclusiva con Mauro Viale



En una nota televisiva con Mauro Viale, el actor se defendió y dio su versión de la situación que describió Thelma: "Ella golpeó la puerta y me dijo que no le funcionaba una llave. Pero jamás pasó nada, fue ella la que se me insinuó, me quiso dar un beso y yo tuve que echarla de la habitación".