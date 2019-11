Jorge Pizarro fue despedido por El Nueve debido a malos tratos

Un aluvión de denuncias y acusaciones en su contra, derivó en el despido del periodista Jorge Pizarro de El Nueve.

La emisora,, ya saturada por el comportamiento de Pizarro, decidió en forma inmediata despedir al conductor de Telenueve y ya no forma parte de la pantalla de la emisora.

Pizarro ya había sido suspendido a principios de noviembre luego de que el colectivo de trabajadores del canal presentara una carta en la que lo acusaban de "maltratar, denigrar y humillar" a los compañeros de distintas áreas.

Pero el comportamiento de Pizarro lejos de cambiar, se acentuó, por eso en la nota de los trabajadores dejaron constancia: "Lejos de aplacar su comportamiento, los episodios se han tornado cada vez más violentos y se ha naturalizado que nos grite e insulte a diario. Se ha convertido en una persona tan difícil de tratar que incluso compañeras que rompen en llanto asiduamente por su comportamiento, tienen miedo de denunciarlo por lo que esto pueda traer aparejado".

La legendaria y respetada Fanny Mandelbaum supo denunciar lo que sucedía con Pizarro en Canal 9, al comentar radialmente: "Me ha tocado aguantar un montón de cosas porque siempre ha sido muy amigo de los jefes. A mí nunca me maltrató directamente, pero con las pibas que recién empezaban tuvo palabras soeces cuando no hacían las cosas con la rapidez que pretendía".

En la vida periodística de Pizarro este no es el primer episodio de violencia, porque en mayo de 2011 tuvo una escandalosa salida de Canal 9 de Paraguay, donde ejercía como gerente de Noticias. Y también fue desvinculado luego de que los trabajadores amenazaran con iniciar una huelga.

En esa ocasión, además de acusarlo de malos tratos se supo que había prohibido el uso del idioma guaraní en las entrevistas de la señal.