La actriz Isabel Macedo, esposa del gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, dijo que no le gustaría formar parte del colectivo Actrices Argentinas al asegurar no compartir "las maneras" de ese movimiento, actor clave en la denuncia de su par Thelma Fardin en la denuncia por violación contra Juan Darthés.

"No comparto las maneras -del colectivo Actrices Argentinas-, no quiero ahondar tanto. Por el lugar que ocupo gracias a él -haciendo referencia a Urtubey-, que es la persona que tiene poder. Compartiendo la vida con él tengo acceso a cosas a las que de otra manera no tendría. Gracias a Dios, en este lugar puedo tratar de mejorar algo", dijo Macedo en una entrevista. Cuando sentís que darle una mano a una mujer para que tenga un microcrédito es empoderarla, es hacer que entienda cómo es tener plata en la mano, no depender de nadie, no quedarse con alguien que la maltrata porque ya puede trabajar", amplió la actriz.

Consultada sobre la denuncia por violación de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés resaltó en la nota con La Nación: "Pienso que si ella tuvo la necesidad de decir lo que pasó, porque fue horroroso, me parece bien que lo comparta, que lo diga si a ella la tranquiliza".