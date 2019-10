Un fiscal investiga de oficio la denuncia de la madre de un alumno de 11 años de la Escuela Nº 35 de Zárate que murió el viernes pasado a la noche, horas después de haber participado de una pelea dentro del establecimiento y en horario escolar en la que según sus compañeros habría recibido un golpe en el pecho, informaron hoy fuentes judiciales.

“El viernes retiró a mi hijo de clases sin ningún problema y volvimos juntos a casa, y al rato manifestó que le dolía el pecho, se sentía mareado y le había sangrado la nariz”, contó a los medios Leonela, la madre de Lautaro, el niño fallecido.

La mujer relató que a pesar de eso “como el malestar fue pasajero, me pidió permiso para ir a jugar a la casa de una amiga. Se fue y me dijo, si me siento mal te aviso. Y horas más tarde se descompensó”.

El hecho que se conoció este miércoles a raíz del relato de los padres es investigado por la Justicia, que recibió la denuncia del médico que lo atendió en el hospital de Zárate, donde se estableció que el deceso se produjo por muerte súbita.

Recién ayer, tras el sepelio y entierro de su hijo, Leonela se enteró por comentarios de sus compañeros que el viernes Lautaro había participado de una pelea dentro del aula y que habría recibido un golpe en el pecho que le provocó un sangrado en la nariz.

“Yo no estaba enterada de esto, la señorita no me lo comunicó, no me llamó. No sé cómo fue pero no voy a culpar a nadie, acá la responsabilidad es de la maestra y de los directivos. Las escuelas son su segundo hogar, necesitamos que nos digan. No es normal un golpe”, se lamentó Leonela.

Y explicó que fue hasta el colegio junto a otros padres para reunirse con las autoridades, pero que no le brindaron información .

“Si yo hubiese sabido que mi hijo fue golpeado todo habría sido distinto. Ni siquiera se lo pude decir al médico, que podría haber actuado de otra manera para salvarle la vida”, agregó la mujer.

Esta mañana, la inspectora de nivel primario de Zárate, Roxana Borro, contó a TN que recibió una denuncia de la familia y que comenzaron una “investigación simple” para saber que sucedió, mientras se decidió apartar a la maestra que estaba en clase cuando ocurrió la pelea hasta que culmine la pesquisa.

“Se convocó al equipo distrital de infancia y adolescencia para recibir a los compañeros y realizar una tarea de contención a los chicos y acompañamiento a las familias”, explicó la funcionaria, quien detalló que aguardarán los resultados de la autopsia.

“No todos los chicos hablaron, lo que nos manifestó la familia es que Lautaro fue golpeado en dos oportunidades, por lo que estamos tratando de establecer que es lo que realmente pasó”, agregó Borro.

fiscalzaratae.jpg El fiscal de Zárate-Campana Matías Ferreiros.

Por otra parte, el titular de la UFI 2 de Zárate Campana, el fiscal Matías Ferreiros, aseguró a Télam que “los padres nunca vinieron a la fiscalía” y que la investigación, que fue caratulada como “averiguación causales de muerte”, comenzó tras la denuncia del médico de guardia que lo atendió.

“Trasladaron al menor al hospital, el nene muere y eso nos da a nosotros lugar para actuar de oficio pero nadie se presentó en la justicia. Nos dicen que esto podría haber sido producto de una pelea en la escuela, pero hasta ahora no tienen relación la muerte del nene con la presunta pelea en la escuela”, aclaró el fiscal.

En ese sentido, Ferreiros contó que “se está mandando a citar a los padres” y señaló que los primeros informes de la autopsia dicen que se trató de una “muerte súbita”, ya que en principio “no hay traumatismos que puedan ser considerados como causales de muerte”.

“Lo que pretendo es primero escuchar a los papás y ver la dirección que puede tomar la investigación, si esto ocurre dentro del ámbito escolar y estuviera involucrado un menor de edad tendrá que intervenir una fiscalía juvenil”, aclaró.