Al salir de la audiencia en Tribunales por el juicio que Juan Darthés le inició por "daños y perjuicios" y a la que él no asistió, Calu Rivero habló con los medios y se mostró contenta porque sentía que tras el valiente testimonio de Thelma Fardín que denunció al actor por violación, "la mujer ganó".

"Solo voy a decir que lo único que quiero es que la bronca e indignación que siento en este momento no me dominen. Vengo acá a cumplir con este juicio injusto que me hizo Juan Darthés y la verdad que sentir que estoy acá y la otra parte no está genera indignación", comenzó diciendo la ex protagonista de Dulce Amor.

Luego, se refirió al compañerismo que se generó entre las mujeres, tras la conferencia de prensa que realizó el colectivo Actrices Argentinas en la que Thelma Fardín contó que el actor la había violado y que lo denunció ante la Justicia de Nicaragua: "Me emociona mucho porque siento que es un día que la mujer por fin ganó y me parece increíble, me siento poderosa, escuchada, protegida".