El conductor Hernán Caire relató los duros momentos que debió atravesar y las consecuencias que aún padece a causa de una extraña y peligrosa enfermedad, producto de una infección bacteriana.

El actor y conductor, a mediados de junio, fue operado de urgencia en la Clínica Zabala, a raíz de una bacteria que se expandió por la sangre y llegó a los pulmones. "Cuando me dieron el alta, el médico me dijo «Hernán, es la segunda vida que te da Dios, agradécele»", contó.

Y luego detalló lo sucedido: "Todo comenzó con un granito, que fue empeorando con los días. Lo llegué a tener recontra inflamado. Después se le sumó la fiebre. Me asusté mucho. Primero me dijeron que era un herpes".





"Entonces fui a ver a un amigo médico. Fui con la intención de irme a los minutos. Pero se complicó todo y me quedé internado. Me tuvieron que escanear entero. Entraron un montón de médicos... Fueron cuatro días de incertidumbre. Yo les decía a los médicos «no me quiero morir». A los cuatro días me dicen «detectamos la bacteria». Me había entrado por el labio y por la sangre se fue a los pulmones. Hizo un desastre, literal".

"Fueron más de 25 días en la clínica sin saber qué me iba a pasar", aseguró Caire, quien en ese tiempo se sometió a un drenaje en el pulmón derecho.

"El director de la clínica me dijo que sólo había visto dos casos similares y que ninguno la había contado. Fue terrible. Le tengo que agradecer a mi amigo que no me sacó de la clínica en ningún momento, si me iba, perdía", confesó.

"Me agarró pánico. Tuve que volver a la psicóloga para tratar este tema. Tengo miedo a que me pase algo. Ahora no me puedo pescar un resfrío ni nada", contó

"Esta es mi primer salida. La calle me da miedo. Me da miedo salir solo. Cambié mucho. No tomo agua de cualquier vaso, por ejemplo. Estoy muy cuidadoso. Antes era ordenado pero ahora soy el triple", agregó.