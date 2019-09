Hallan enterrada y asesinada a mazazos a la joven que era buscada en Chascomús

Una adolescente de 15 años que estaba desaparecida desde el 10 de septiembre pasado fue hallada asesinada de 17 mazazos en la cabeza y enterrada en el patio de una casa de fin de semana de la ciudad bonaerense de Chascomús, y por el crimen detuvieron a un jardinero conocido de la víctima, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

Se trata de Navila Serena Garay, quien, según los primeros resultados de la autopsia, fue atacada de al menos 17 mazazos en la cabeza y el rostro, por lo que presentaba múltiples fracturas de cráneo, detallaron voceros judiciales.

Según el informe forense, la adolescente no presenta signos de abuso sexual aunque se ordenaron estudios complementarios para confirmarlo.

El cuerpo de Navila fue encontrado en una quinta ubicada en la calle Mercedes 707, donde el imputado Néstor Garay (56) trabaja como parquista y jardinero y que no está habitada en forma permanente, sino que utiliza como casa de fin de semana una familia del partido de Berazategui.

La dueña de la propiedad se presentó ayer en la estación de Policía Comunal de Chascomús para contar que el miércoles pasado su jardinero, Garay, la llamó para pedirle permiso para “enterrar un perro” en el predio.

“Cuando la señora viene a Chascomús, advierte que el lugar era demasiado grande para enterrar el perrito y al mismo tiempo toma conocimiento de la desaparición de Navila, entonces se presenta en la comisaría y comenta esto que le llamó la atención”, contó hoy la fiscal de la causa, Daniela Bertoletti.

Con esa información, la Policía y personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Chascomús realizaron un allanamiento en la quinta, donde tras excavar en un sitio de tierra removida hallaron el cuerpo de la joven.

Bertoletti detalló que el pozo donde se encontró el cadáver tenía unos “60 centímetros de profundidad” y estaba “tapado con escombros, rama y tierra”.

“Creo que esta persona tenía intenciones de regresar al lugar y fue sorprendida por la circunstancia de que llegaron los dueños de casa antes. Para mí no tuvo tiempo de limpiar todo eso y probablemente tendría otra idea en la cabeza”, dijo la fiscal.

Para Bertoletti, la misma casaquinta donde fue enterrado el cadáver “sería el lugar del hecho” y en particular señaló un “galponcito que está en el fondo” y era el único sitio de la propiedad donde el jardinero tenía acceso para guardar herramientas.

La fiscal confirmó que como posibles armas homicidas se secuestraron allí “una maza y palos con presunto tejido hemático”.

Si bien admitió que el móvil del crimen aún no fue determinado, Bertoletti cree que debe haber ocurrido entre ellos “una discusión o algo que motivara una reacción violenta”.

“No creo que haya sido una intención de abuso, sí algo que hizo explotar en ese momento la situación”, conjeturó la fiscal, quien agregó que, antes de ser detenido, Garay declaró como testigo que Navila lo había extorsionado.

“Él en su primera declaración manifiesta que ella fue a pedirle dinero. Comenta que ella lo estaba extorsionando con que, si no le daba dinero, lo iba a denunciar por abuso sexual”, señaló la fiscal, que indagará a Garay durante esta jornada.

Indicó que víctima e imputado tienen el mismo apellido y se conocían porque la mamá de Navila “es prima lejana de este señor”.

“Había relación frecuente, ella iba a la casa. Iba a cenar y a bañarse a la casa, él le mandaba un remise y ella iba”, confirmó la fiscal.

Según testimonios recogidos por los pesquisas, el último día que Navila fue vista con vida fue el martes 10 de este mes, entre las 18 y las 18.30, cuando tomó un remís hasta la casa de Garay.

La fiscal presume que luego el imputado “engañó” o llevó “por la fuerza” a la joven hasta la casaquinta.

Para Bertoletti, “hay prueba más que contundente” contra el acusado, ya que su casa “fue el último lugar donde se acreditó que estuvo” la víctima y donde su celular dejó de tener actividad. Además el sitio del hallazgo del cuerpo es donde Garay trabajaba como jardinero.

La fiscal agregó que si bien no lo descarta, hasta el momento no acreditó “complicidad o colaboración” de otras personas y comentó que el teléfono de la víctima, aún no fue hallado.