Habló el hombre atropellado por un policía motorizado en las protestas

Alejandro Pipi Rosado es cartonero y el día de los incidentes en los alrededores del Congreso, durante la sesión de DIputados por la reforma previsional, él estaba trabajando. Iba a buscar bolsas de basura para reciclar cuando se encontró de frente con policías motorizados, y uno de ellos lo pasó por encima, en un incidente que alguien filmó desde un edificio y se viralizó en las redes sociales. "La Policía estaba haciendo desastres", contó Pipi Rosado, quien dijo que tuvo mucho miedo y que todavía siente mucho dolor por una quemadura en una pierna y una herida profunda en el abdomen.

"Estoy muy dolorido de la pierna y la panza duele mucho, duele bastante", le contó a Ernesto Tenembaum en su programa de radio "Y ahora quién podrá ayudarnos". Y aclaró que estaba en Yrigoyen entre 9 de Julio y Tacuarí, lejos de la zona donde se produjeron los incidentes: "Yo fui normal como todos los días a trabajar, no estaba en la marcha. Ahí, en ese momento, no había represión ni Policía".

Recordó que se fue al microcentro porteño con sus bolsones "a trabajar, a recolectar bolsas de basura para reciclar", una rutina de diez horas diarias que le reportan "más o menos levanto dos mil, tres mil pesos por mes. A veces me quedo reciclando hasta tarde y hago alguna moneda más".

moto policial

Sobre el episodio puntual detalló: "Con el carro me crucé con policías que venían en moto y me asusté. Empezaron a tirar gases lacrimógenos y no se podía respirar".

"Sentí que tiraban un escopetazo y que me pegaron en la parte superior de la costilla. Un perdigón me lastimó mal", narró, pero apenas se recuperó del dolor retomó sus tareas. "Tenía que ir a la vuelta para buscar bolsas para reciclar y los volví a cruzar. Venían con las motos y sentí un ardor y me caí desmayado al piso. Perdí la conciencia unos segundos".

2017-12-28-cartonero.jpg

Afirmó que "la Policía estaba haciendo desastres, estaban pegando mucho". Todavía está muy dolorido e incluso evalúan si lo van a operar de la herida en el abdomen.