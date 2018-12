Gino Tubaro se vistió de Papá Noel y regaló prótesis 3D para Navidad

Atomic Lab realizó el 23 y 24 de diciembre la tercera edición del Navidatón, un evento en el cual Gino Tubaro y Alexia Gozuk, junto a otros colaboradores de la organización, se disfrazan de Papá Noel para recorrer los barrios de Capital Federal y el Gran buenos Aires regalando prótesis de manos y brazos impresas en 3D a chicos y chicas.

En esta nueva edición se entregaron siete prótesis en total a chicos de San Cristóbal, San Martín, Gregorio de Laferrere, Avellaneda, Quilmes y Berisso.

Para esta edición, Papá Noel reemplazó su trineo por la "Manoneta", una camioneta 4x4 a la que equiparon con una impresora 3D suspendida en el aire y que alimentada de tres paneles solares colocados en el techo es capaz de imprimir prótesis 3D en el camino. Cada mano entregada tiene un cambio físico pero también psicológico en la persona que la recibe. Por eso desde la institución afirman que los niños se transforman en superhéroes.

Protesis



El recorrido no solo cambió el día de aquellos que recibieron una prótesis. También la gente en la calle aprovechó para saludar y sacarse fotos con este improvisado Papá Noel y se escucharon gritos como "no te olvides de mí muñeca" o "no te olvides de mi regalo" de los niños que pasaban por ahí.

El proyecto madre se llama "Limbs" y tiene por objetivo cambiar la vida de las personas con una amputación (desde 4 a 104 años), sin limitaciones de país o recursos económicos. La impresión 3D permite crear prótesis 100% personalizadas en cuestión de horas y a muy bajo costo (aunque Atomic Lab las regala).

Prótesis II



Existen aproximadamente 1000 pedidos de manos y brazos mecánicos 3D en Argentina y miles más en el resto del mundo, una demanda a la que Atomic Lab busca dar respuesta.

Adquiridas por otro medio, las prótesis tienen un costo aproximado de entre 7500 U$S y 15000 U$S, mientras que con impresión 3D se pueden hacer por cerca de 20 US$. Las prótesis que entrega Atomic Lab son gratis para cualquier persona que lo pida. Cualquiera puede pedir una mano o brazo mecánico 3D de forma totalmente gratuita a través de www.atomiclab.org que se asignará al embajador más cercano para concretar la entrega.

La organización tiene presencia en más de 35 países (en constante crecimiento) con más de 1000 embajadores que ayudan a imprimir las prótesis atómicas 3D y más de 2000 voluntarios que ayudan a armarlas y a enviarlas, entre otras tareas. Si tenés una impresora 3D, podés sumarte al proyecto donando tu tiempo. Más información del programa en www.atomiclab.org/embajadores.

Los diseños 3D de las manos, brazos y accesorios que se diseñaron desde el inicio, están publicados de manera libre y gratuita (en www.atomiclab.org/libre) para que cualquier persona pueda bajarlos, imprimirlos y mejorarlos.