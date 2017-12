Un hombre que ganó una inusual canasta navideña con alucinantes premios quedó al borde la quiebra ya que Hacienda le reclama casi la mitad del valor de la cesta.

La historia fue contada por Víctor Brun ha relatado en "El programa de Ana Rosa", un programa que se emite por la cadena española Telecinco. El premio de la canasta incluía dos coches, una moto, diversos viajes, distintos tipos de alimentos y otros productos. El valor de todo el contenido ascendía a la nada despreciable suma de 360.000 euros.

La alegría inicial de este ganador se tornó en tragedia cuando Hacienda le reclamó casi la mitad del valor de la cesta, en concreto el 46%, a abonar en dos únicos plazos, según declaró el propio perjudicado. El problema es que los intereses generados por aplazar el pago ascienden a un importe total de 160.000 euros, que es la deuda que ahora mismo le ahoga.

Brun comentó ante la teleaudiencia que intentó devolver la cesta y le fue imposible. "Me dijeron que era mío y tenía que pagarlo con dinero", aseguró. Al ganador del premio no le quedó otra cosa que devolver el dinero que le reclaman, al tiempo que se vio obligado a ceder varios productos de la polémica cesta a sus amigos para que no caducasen. Brun explicó también que otro de sus intentos fallidos fue vender los coches pero el concesionario le retenía el 20% del valor de los vehículos al estar ya patentados.

El hombre, desilusionado, llegó a afirmar que no va a volver a participar en más sorteos de regalos ni premios y que ahora no puede pedir ningún tipo de crédito a entidades bancarias ya que aparece como moroso en el registro de Hacienda.

A pesar de todos los percances sufridos, Brun no pierde el sentido del humor y le ha asegurado a Ana Rosa Quintana que "Montoro (Cristóbal, el actual ministro de Hacienda)va a sudar para cobrar todo esto".